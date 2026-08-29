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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Zbrojovka - Zlín, hosté stále čekají na první bod v novém ročníku

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Sledujeme online   16:26

Zlínští fotbalisté po domácí porážce 0:1 od Liberce, která je přikovala ještě více ke dnu ligové tabulky. (srpen 2026) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Po pěti kolech jsou bez bodu na poslední příčce. Zlínští fotbalisté zkusí trápení utnout v šestém kole Chance Ligy na půdě Zbrojovky Brno. Zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Zlín patřil v první polovině loňské sezony k největším překvapením, teď je pro změnu nejhorším týmem v lize.

Naposledy prohrál 0:1 s Libercem.

Naproti tomu Zbrojovce se po návratu mezi elitu daří.

Začala senzační výhrou nad Spartou, pak remizovala v Plzni a aktuálně je se sedmi body sedmá, a navíc má odložený domácí zápas s Hradcem k dobru – ten je na programu příští týden.

Chance Liga 2026/2027
29. 8. 2026 17:00
Zbrojovka : Zlín
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Sestavy:
A. Hrdina - J. Klíma, Kaká, F. Vedral - Š. Langer, P. Čavoš, J. Janetzký, A. Dante - T. Vachoušek, D. Vašulín, A. Vaníček
Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, J. Kolář, J. Černín, M. Fukala - C. Nombil, T. Ulbrich, M. Cupák, P. Mukuba, M. Pišoja - T. Poznar
Náhradníci:
J. Zmrhal, T. Břečka, P. Ševčík, D. Granečný, O. Velich, B. Kanakimana, L. Penxa, E. Hunal, O. Prodělal, L. Saal, M. Rymarenko
Náhradníci:
L. Bartošák, A. Křapka, O. Kukučka, M. Knobloch, S. Petruta, T. Hellebrand, T. Fojtů, D. Grygera, D. Šmiga, F. Appiah, A. Gaži
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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