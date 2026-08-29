ONLINE: Zbrojovka - Zlín, hosté stále čekají na první bod v novém ročníku

Zlín patřil v první polovině loňské sezony k největším překvapením, teď je pro změnu nejhorším týmem v lize.
Naposledy prohrál 0:1 s Libercem.
Naproti tomu Zbrojovce se po návratu mezi elitu daří.
Začala senzační výhrou nad Spartou, pak remizovala v Plzni a aktuálně je se sedmi body sedmá, a navíc má odložený domácí zápas s Hradcem k dobru – ten je na programu příští týden.
A. Hrdina - J. Klíma, Kaká, F. Vedral - Š. Langer, P. Čavoš, J. Janetzký, A. Dante - T. Vachoušek, D. Vašulín, A. Vaníček
J. Zmrhal, T. Břečka, P. Ševčík, D. Granečný, O. Velich, B. Kanakimana, L. Penxa, E. Hunal, O. Prodělal, L. Saal, M. Rymarenko
L. Bartošák, A. Křapka, O. Kukučka, M. Knobloch, S. Petruta, T. Hellebrand, T. Fojtů, D. Grygera, D. Šmiga, F. Appiah, A. Gaži