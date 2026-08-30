ONLINE: Teplice - Jablonec 0:0, hosté chtějí navázat na čtvrteční postup v pohárech

Jablonec ve čtvrtek vyřadil na penalty Rangers a může se těšit minimálně na šest zápasů v Konferenční lize.
Než se ale rozjede, musí se soustředit na Chance Ligu, kde si poslední dvě kola nechal odložit. Kromě víkendových utkání ho proto v příštích týdnech čekají také dohrávky. V prvních třech ligových zápasech nicméně byli svěřenci trenéra Kozla stoprocentní.
Teplicím vstup do nového ročníku také vyšel, ale v posledních třech kolech nevyhrály, přičemž dvakrát v řadě zůstaly bez bodu.
Zlomí to proti Jablonci?
M. Trmal - O. Vientiess, M. Bílek, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - M. Pulkrab, I. Hopi
K. Mihelak - F. Novák, D. Pavlovič, M. Cedidla - E. Sobol, N. Okeke, H. Ahl, R. Sedláček, F. Zorvan - S. Alioum, L. Jawo
M. Kozák, D. Mareček, K. Lichtenberg, M. Náprstek, J. Švanda, J. Auta, L. Krejčí, P. Kodeš, T. Zlatohlávek, D. Taraduda, J. Jakubko
F. Vecheta, R. Horák, N. Innocenti, J. Hanuš, J. Chramosta, J. Suchan, V. Čanturišvili, A. Růsek, J. Sláma, D. Souček, M. Malenšek
5. N. Okeke