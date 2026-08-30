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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Teplice - Jablonec 0:0, hosté chtějí navázat na čtvrteční postup v pohárech

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Sledujeme online   16:45aktualizováno  17:00

Jablonečtí hráči slaví gól v zápase s Glasgow Rangers. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Ve čtvrtek oslavili postup do Konferenční ligy, teď se jablonečtí fotbalisté vrací do akce v domácí soutěži. Jejich soupeřem jsou v rámci šestého kola Teplice, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Jablonec ve čtvrtek vyřadil na penalty Rangers a může se těšit minimálně na šest zápasů v Konferenční lize.

Než se ale rozjede, musí se soustředit na Chance Ligu, kde si poslední dvě kola nechal odložit. Kromě víkendových utkání ho proto v příštích týdnech čekají také dohrávky. V prvních třech ligových zápasech nicméně byli svěřenci trenéra Kozla stoprocentní.

Teplicím vstup do nového ročníku také vyšel, ale v posledních třech kolech nevyhrály, přičemž dvakrát v řadě zůstaly bez bodu.

Zlomí to proti Jablonci?

Chance Liga 2026/2027
30. 8. 2026 17:00
Zápas probíhá
Teplice : Jablonec 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Trmal - O. Vientiess, M. Bílek, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - M. Pulkrab, I. Hopi
Sestavy:
K. Mihelak - F. Novák, D. Pavlovič, M. Cedidla - E. Sobol, N. Okeke, H. Ahl, R. Sedláček, F. Zorvan - S. Alioum, L. Jawo
Náhradníci:
M. Kozák, D. Mareček, K. Lichtenberg, M. Náprstek, J. Švanda, J. Auta, L. Krejčí, P. Kodeš, T. Zlatohlávek, D. Taraduda, J. Jakubko
Náhradníci:
F. Vecheta, R. Horák, N. Innocenti, J. Hanuš, J. Chramosta, J. Suchan, V. Čanturišvili, A. Růsek, J. Sláma, D. Souček, M. Malenšek
Žluté karty:
Žluté karty:
5. N. Okeke
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
7. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
8. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
10. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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