Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Teplice - Jablonec 0:0, hosté chtějí potvrdit velmi dobrou formu

Autor:
16:45aktualizováno  17:02
Po pěti kolech jsou jedním ze tří neporažených týmů Chance Ligy. Tuhle bilanci chtějí jablonečtí fotbalisté udržet i proti Teplicím. Zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu Jana Chramosty v utkání proti Slavii. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonec sice zvítězil pouze dvakrát, ve zbylých třech utkáních však remizoval se Spartou, s Plzní a naposledy se Slavií (všechno 1:1). Navzdory náročnému losu tak má na kontě devět bodů a drží se kousek za čelem tabulky.

Naproti tomu Teplice se pohybují ve spodku tabulky a dosud získaly pouze tři body za výhru proti Bohemians (3:0). Mají však odehráno o zápas méně, jelikož jejich utkání na Baníku přerušil déšť.

Chance Liga 2025/2026
23. 8. 2025 17:00
Zápas probíhá
Teplice : Jablonec 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Trmal - D. Danihel, D. Halinský, N. Audinis, M. Riznič, R. Jukl - M. Bílek, D. Trubač, R. Sedláček - M. Pulkrab, L. Krejčí
Sestavy:
J. Hanuš - J. Martinec, N. Tekijaški, F. Novák - M. Cedidla, S. Nebyla, M. Beran, V. Čanturišvili - A. Alégué, J. Chramosta, L. Jawo
Náhradníci:
J. Emmer, J. Švanda, J. Cykalo, M. Náprstek, R. Ludha, B. Nyarko, K. Lichtenberg, L. Mareček, J. Jakubko, J. Auta
Náhradníci:
D. Nykrín, K. Karban, K. Mihelak, J. Fortelný, J. Suchan, D. Puškáč, D. Souček, L. Penxa, S. Makanjuola, N. Innocenti, S. Lavrinčík
6. kolo

5. kolo

3. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 2 1 12:5 8
8. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
