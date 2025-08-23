ONLINE: Teplice - Jablonec 0:0, hosté chtějí potvrdit velmi dobrou formu

Jablonec sice zvítězil pouze dvakrát, ve zbylých třech utkáních však remizoval se Spartou, s Plzní a naposledy se Slavií (všechno 1:1). Navzdory náročnému losu tak má na kontě devět bodů a drží se kousek za čelem tabulky.
Naproti tomu Teplice se pohybují ve spodku tabulky a dosud získaly pouze tři body za výhru proti Bohemians (3:0). Mají však odehráno o zápas méně, jelikož jejich utkání na Baníku přerušil déšť.
M. Trmal - D. Danihel, D. Halinský, N. Audinis, M. Riznič, R. Jukl - M. Bílek, D. Trubač, R. Sedláček - M. Pulkrab, L. Krejčí
J. Hanuš - J. Martinec, N. Tekijaški, F. Novák - M. Cedidla, S. Nebyla, M. Beran, V. Čanturišvili - A. Alégué, J. Chramosta, L. Jawo
J. Emmer, J. Švanda, J. Cykalo, M. Náprstek, R. Ludha, B. Nyarko, K. Lichtenberg, L. Mareček, J. Jakubko, J. Auta
D. Nykrín, K. Karban, K. Mihelak, J. Fortelný, J. Suchan, D. Puškáč, D. Souček, L. Penxa, S. Makanjuola, N. Innocenti, S. Lavrinčík