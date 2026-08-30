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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Sparta - Slavia, za domácí už nastupuje Mbe Soh, hosté i s Ouandou

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Sledujeme online   19:05
Momentka z nadstavbového derby mezi Slavií a Spartou.

Momentka z nadstavbového derby mezi Slavií a Spartou | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Pochod slávistických fanoušků k derby na Letnou
Pochod slávistických fanoušků k derby na Letnou
Pochod slávistických fanoušků k derby na Letnou
Pochod slávistických fanoušků k derby na Letnou
6 fotografií
Utkávají se nezvykle už na konci srpna. Vrcholem programu šestého kola fotbalové Chance Ligy je derby mezi Spartou a Slavií. Souboj odvěkých rivalů má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Oba týmy spolu hrají poprvé od květnového derby, které bylo za stavu 3:2 pro Slavii přerušeno poté, co její fanoušci předčasně vtrhli na trávník.

Sparta nakonec vyhrála kontumačně 3:0 a Slavia měla na čtyři utkání zavřený stadion. Přesto hned v dalším kole zpečetila zisk mistrovského titulu.

Po pěti kolech aktuálního ročníku zatím oba rivaly dělí dva body.

Sparta v úvodních třech kolech dvakrát prohrála (na Zbrojovce a v Boleslavi), pak si ale poradila s Teplicemi a Artisem Brno (4:1 a 4:0) a přiblížila se čelu tabulky.

Do derby zvolil trenér Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Suchomel, Guddal, Mbe Soh, Ryneš – Eneme, Macek, Karabec – Mercado, Brunes, Alcócer.

Trpišovský o nováčcích: Teprve se ukáže, kdo bude posila. Kafe s Priskem? Šel bych

Slavia byla po prvních třech kolech stoprocentní, jenže pak dvakrát remizovala v Liberci (1:1) a naposledy s Bohemians (2:2), a tak ji teď Sparta může v případě vítězství přeskočit.

Trenér Jindřich Trpišovský vybral tuto základní jedenáctku: Markovič – Vlček, Chaloupek, Zima, Konečný – Sadílek, Nowak, Provod – Šturm, Ouanda, Ayaosi.

Poslední vzájemný zápas na Letné skončil remízou 1:1.

Chance Liga 2026/2027
30. 8. 2026 20:00
Sparta : Slavia
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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