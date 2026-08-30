ONLINE: Sparta - Slavia, za domácí už nastupuje Mbe Soh, hosté i s Ouandou

Oba týmy spolu hrají poprvé od květnového derby, které bylo za stavu 3:2 pro Slavii přerušeno poté, co její fanoušci předčasně vtrhli na trávník.
Sparta nakonec vyhrála kontumačně 3:0 a Slavia měla na čtyři utkání zavřený stadion. Přesto hned v dalším kole zpečetila zisk mistrovského titulu.
Po pěti kolech aktuálního ročníku zatím oba rivaly dělí dva body.
Sparta v úvodních třech kolech dvakrát prohrála (na Zbrojovce a v Boleslavi), pak si ale poradila s Teplicemi a Artisem Brno (4:1 a 4:0) a přiblížila se čelu tabulky.
Do derby zvolil trenér Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Suchomel, Guddal, Mbe Soh, Ryneš – Eneme, Macek, Karabec – Mercado, Brunes, Alcócer.
|
Trpišovský o nováčcích: Teprve se ukáže, kdo bude posila. Kafe s Priskem? Šel bych
Slavia byla po prvních třech kolech stoprocentní, jenže pak dvakrát remizovala v Liberci (1:1) a naposledy s Bohemians (2:2), a tak ji teď Sparta může v případě vítězství přeskočit.
Trenér Jindřich Trpišovský vybral tuto základní jedenáctku: Markovič – Vlček, Chaloupek, Zima, Konečný – Sadílek, Nowak, Provod – Šturm, Ouanda, Ayaosi.
Poslední vzájemný zápas na Letné skončil remízou 1:1.