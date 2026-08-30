Karabec po derby: Neakceptovatelný výsledek. Mrzí mě, že jsme neefektivní

Patřil k nejlepším sparťanům na hřišti. Měl na svědomí také dvě největší domácí šance.
Nejdřív, když mu jeho překvapivý přízemní přímý kop vyrazil pružný brankář Jakub Markovič, podruhé mu zase sebral gól reflexivním zákrokem v situaci jeden na jednoho.
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„Dal jsem si dobrý dotek a zkoušel to obstřelovat na zadní tyč, trochu vzduchem, protože jsem viděl, že se gólman blíží. Ani nevím, jak to chytil. Možná jsem měl jít do kličky, protože zpomaloval, ale ještě se musím podívat,“ líčil Karabec.
Podle expertů v televizi je pro vás výsledek krutý. Vnímáte to stejně?
Bohužel to dopadlo tímhle stylem, což se doma stát nemůže. Ale na druhou stranu s tím slovem krutý i souhlasím.
Proč?
Do začátku zápasu jsme nevstoupili úplně dobře, tehdy byl lepší soupeř. Pak jsme, obzvlášť po inkasovaném gólu, nějak hru převzali. I do druhé půle jsme vstoupili aktivně. Měli jsme balon, dokázali si vytvořit šance, které jsme neproměnili, byli neefektivní. To mě mrzí nejvíc.
Napočítali jste čtrnáct rohů, měli mraky centrů. Co vám chybělo?
Na všechno se musíme ještě podívat, protože si přesně všechno nepamatuju. Několikrát míč prolétl na zadní tyč nebo skákal v malém vápně. To tam prostě musíme protlačit, možností jsme měli dost.
Překvapila vás nezvyklá sestava Slavie?
Chtěli sázet na brejky a nedali tam útočníky. Počítali jsme s tím, že je hrát budou. Snažili se nás bránit osobně, na druhou stranu, v tu chvíli se otevírají prostory jinde. Já byl pořád obsazený, pak mohou vytáhnout balon ostatní. To se dělo víc ve druhé půli, ale nic jsme z toho nevytvořili.
Jak se vám hrálo s Michalem Sadílkem stále za zády?
To jsem pochopil, když jsem zalezl k lajně a on tam stál vedle mě. Zvolili takový styl bránění, ale už jsem mluvil o tom, že když já odtáhnu hráče, vzniká prostor jinde. To jsme měli trestat líp, protože se několikrát dělo, že náš stoper vyvážel balon až k jejich vápnu. Může se to stávat, je to nepříjemné, protože je velice těžké si stále nacházet prostor, když je furt někdo za vámi. Není to ale nemožné, způsoby existují. Ve druhé půli už se nám dařilo lépe.
Bylo derby tentokrát klidnější po událostech v tom posledním?
Bylo klidnější asi tím, že nikdo nevběhnul na hřiště. Derby je specifické. Je to zápas plný emocí, je důležité, abyste je udrželi. Ve finále se nic šíleného nestalo, oba týmy zápas zvládly nějakým způsobem dobře. Emoce jsou tam pořád, ale povedlo se je krotit.
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Snažili jste se pomoct nováčkům?
Určitě. Aby si uvědomili důležitost tohoto zápasu. Je jiný než všechny ostatní. Všichni to z hlediska nějaké nervozity zvládli dobře a za to jsem rád.
V týmu máte obzvlášť po letošní obměně nováčků hodně. Jak s nimi jako kapitán pracujete?
Pro nás bylo důležité, aby se na derby naladili. Nových kluků máme hodně. A připadá mi, že české derby je v tomhle ještě o něco náročnější než leckterá zahraniční. Všichni si na sebe musíme ještě zvyknout, kluci jsou ale všichni kvalitní a věřím, že nám v budoucnu hodně pomůžou.
V první půli jste hodně diskutoval s hlavním rozhodčím. Co vám vadilo?
Několikrát se tam otočily nějaké rohy, nevím, jestli správně, ale na hřišti se mi to nezdálo. U některých faulů se mi zdálo, že byly spíše na žlutou kartu, takže to jsem se snažil diskutovat.
Na závěr: zůstáváte tedy definitivně ve Spartě?
Ano.