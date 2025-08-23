Spartu čeká už jedenáctý soutěžní zápas. Milla potká bývalý klub: Zvláštní příležitost

„Máme zatím osm vítězství, takže do dalšího zápasu jdeme sebevědomí. Vždycky je fajn vyhrávat,“ kývl Babalola před kamerami klubového kanálu.
Sparta vyzve pražského rivala coby vedoucí tým tabulky. „Se vším respektem k Dukle, která urvala dobré výsledky s Plzní i Baníkem, pořád bude záležet hlavně na nás,“ dodal dánský asistent kouče Briana Priskeho.
Riga? V lecčem i lepší než my. Odveta bude těžká, druhý gól měl přijít dřív, řekl Priske
„Znovu proti nám stojí soupeř, který měl celý týden na přípravu. Proto nejsou zápasy v lize vůbec snadné. Nečekám od nich žádné slitování, ale těžkou bitvu,“ řekl Priske po čtvrtečním utkání závěrečného předkola Konferenční ligy s Rigou FC. To Sparta zvládla 2:0.
Odveta v Lotyšsku se hraje netradičně už ve středu, protože oba rižské kluby nemůžou hrát ve čtvrtek najednou. „Ale nejdřív se soustředíme na Duklu,“ zdůraznil Priske.
Sbírka aktovek a školních pomůcek
Sparta se v rámci nedělního utkání s Duklou připojí k dobročinné sbírce Prahy 7. Před stadionem najdou fanoušci stánky, kam budou moci donést přebytečné nebo darované školní pomůcky či aktovky. Pomůžou tak dětem z rodin ve složité životní situaci.
Fanoušci se do sbírky mohou zapojit v neděli v čase od 18:00 do 20:20, kdy budou kolem stadionu připraveny čtyři informační stánky sloužící jako sběrná místa.
Přinést mohou nové i použité, ale vždy čisté školní potřeby. Vítané jsou zejména aktovky a batohy, penály, sešity či skicáky, dále pravítka, trojúhelníky, kružítka, tužky, pastelky nebo fixy. Potěší i výtvarné pomůcky, například vodovky, tempery či štětce.
Tým pod vedením bývalého sparťanského kouče Davida Holoubka získal v úvodních pěti kolech pět bodů, naposledy doma překvapil Plzeň, když ji zdolal 2:0. „Z toho zápasu si můžeme vzít jen fakt, že každý může porazit každého,“ líčil Babalola. „Pro Duklu to platí obzvlášť, protože je nevyzpytatelná a má rychlé, kvalitní hráče, k tomu dobré standardní situace.“
Sparta v létě právě z Dukly pořídila kamerunského útočníka Kevina-Prince Millu, který se zatím neprosadil. V zápasech zatím střídá zpravidla v závěru. „Zvyká si a sbírá minuty, je to dobrý hráč, proto jsme ho přivedli. V Česku není tým, který by ho dokázal nahradit a rozumím tomu, proč Dukle chybí,“ přemítal Babalola.
Milla za Duklu naposledy nastoupil ještě ve druhém kole, když celek z Julisky remizoval 0:0 v Olomouci. „Pro mě je to obzvlášť zajímavý zápas,“ uvedl jedenadvacetiletý útočník. „Proti bývalým klubům to nikdy není snadné, obecně v lize není snadných zápasů. My jsme ale ve Spartě a musíme dokazovat, že si jdeme pro titul,“ zahlásil.
V neděli se může předvést i před bývalými spoluhráči. „Už jsme vtipkovali, ale to hlavní leží na trávníku. Musíme být soustředění jako vždy a uvidíme.“
Utkání šestého ligového kola startuje v neděli od 20 hodin.