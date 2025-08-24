ONLINE: Sparta - Dukla, favorit se šesti změnami. Hrají Milla, Sadílek i Mercado

Ve čtvrtek porazila Sparta v úvodním utkání závěrečného předkola Konferenční ligy celek Riga FC 2:0 po gólech Kuchty a Rrahmaniho.
Bylo to její osmé vítězství v řadě. V nejvyšší soutěži se minulý týden osamostatnila v čele tabulky o dva body před Slavií. Ta v sobotu porazila 3:1 Pardubice a v neúplné tabulce je teď o bod napřed.
Sparťanský kouč Brian Priske proti čtvrtku učinil šest změn v základní sestavě, zůstali jen gólman Vindahl, stopeři Uchenna se Ševínským, záložník Kofod a útočník Birmančevič.
Premiéru od první minuty zažívá ekvádorská posila Mercado na pozici levého beka, proti svému bývalému klubu hraje kamerunský útočník Milla. Rotace před odvetou v Rize do sestavy vyšvihla také Vydru na stopera, Sadílka do zálohy či Rrahmaniho do útoku. Na pravou stranu se vrací Kadeřábek.
V nominaci naopak chybí kosovský záložník Krasniqi, který podle polských médií dokončuje přesun do Legie Varšava. Na lavici je pak připravená norská posila Mannsverk.
Dukla, kterou vede někdejší sparťanský trenér David Holoubek, v minulém kole nečekaně porazila Plzeň 2:0 a připsala si první výhru v ligovém ročníku. Dohromady získala už pět bodů.
V sestavě má oba střelce z minulého víkendu, jak kapitána Peterku, tak záložníka Čermáka. V bráně najdete lotyšského brankáře Matrevicse, který kdysi chytal za Rigu FC, aktuálního soupeře Sparty z Konferenční ligy.
Sparta si v létě právě z Dukly pořídila kamerunského útočníka Millu, který zatím spíš dostřídává v závěrech zápasů. Za celek z Julisky naskočil ještě do úvodních dvou kol. Teď jde proti svým bývalým spoluhráčům.
Za tři dny už bude s novým týmem bojovat v Rize, kde se Sparta netradičně už ve středu pokusí o postup do základní fáze Konferenční ligy.