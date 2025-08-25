Se zraněnými to není dobré, přiznal Priske. Duklu pochválil, pak mluvil i o synovi

V jedenáctém soutěžním zápase za měsíc a kousek domácí urvali devátou výhru v řadě. Páté ligové vítězství je vyšvihlo zpět na první místo před Slavii.
„Byl to těžký a náročný zápas, který měl hned několik zápletek. Chvíli jsme vedli, pak řešili zranění, prohrávali jsme, přišla další zranění, museli jsme měnit formaci a nakonec jsme zvítězili,“ shrnul Priske.
Zaslouženě?
Myslím, že ano. Je ale potřeba ocenit Duklu, že sem přijeli hrát a poprat o body.
Dostali jste doma dva góly, není to moc? A mohl brankář Vindahl udělat víc?
Nikdy to pro nás není dobré. Peter si možná u jednoho mohl počínat lépe, ale je potřeba dodat, že to zároveň byly nešťastné situace. Jednou tam zůstal jejich hráč úplně sám, podruhé podklouzl Angelo. Peter činí svá rozhodnutí úplně stejně kvalitně jako ostatní, minule nás podržel, teď neměl tolik štěstí. Tak to prostě ve fotbale je. Také je nutné pochválit oba hráče Dukly, kteří obě situace velmi dobře vyřešili.
Vy můžete chválit dvougólového stopera Uchennu.
Měl hodně blízko k dokonalosti. Už několikrát jsem zmínil, že dělá obrovské pokroky, byl klíčový v několika fázích zápasu, také v obraně je pro nás důležitý. Konečně se mu povedlo dát gól ze standardky, na což od začátku sezony čeká. Také ho chci pochválit, že se přizpůsobil hned několika pozicím a situacím, do kterých se dostal kvůli změně rozestavení.
Míří teď každá standardní situace na něj?
Není hlavním cílem, ale jedním z těch, které využíváme. Poklona patří hlavně hráčům a Jacku Wilsonovi, trenérovi standardních situací. Všichni na nich tvrdě makají od té doby, co přišel. Nějaký základ tu je z předchozích sezon, kdy tohle byla naše doména, ale Jack přinesl svou metodologii a začíná se vyplácet. Máme vysoké xG a prosazujeme se. Všichni pracují s maximálním soustředěním a ukazují kvalitu i na hřišti.
Další ligový zápas si ale Uchenna nezahraje kvůli žlutým kartám. Jaké máte vzhledem ke zraněním možnosti? Věříte, že se někdo vrátí, nebo je k dispozici už jen Panák?
Filip byl připravený na lavičce, ale dobré čtyři týdny nehrál, takže potřebuje trochu času. Ale bude v pořádku. Zelený snad bude od pondělka trénovat naplno, doufám, že se bude cítit lépe i Sörensen. Pořád máme naději, a jak jste viděli, hráči jsou schopní se přizpůsobit a zastoupit i na neobvyklých pozicích, když je potřeba.
Opět nebyl v nominaci Ermal Krasniqi. Odejde?
Vypadá to tak, je blízko jinému angažmá.
Jak složitá bylo rozhodování o střídáních, když jste o některé možnosti přišel kvůli nuceným změnám?
Popravdě, nebylo to vůbec snadné. Vypadli hráči, kteří byli možná v posledních týdnech trochu přetížení, ale ostatní se tomu přizpůsobili velmi dobře, i když jsme měnili rozestavení. Mercado třeba cestoval zleva doprava. Tohle vítězství jde za hráči a mým realizačním týmem, na který se mohu spolehnout.
V čem konkrétně?
Chlapci zůstávají klidní a vymýšlejí různé možnosti, které pak probíráme. Třeba Diarmuid O’Carroll přišel s tím, že budeme na konci hrát 4-1-4-1 s Kuchtou, Rrahmanim, Haraslínem i Birmančevičem. Přemýšlí, jak k vývoji zápasu přistoupit. K tomu zároveň potřebujete dobře nastavené hráče, kteří se přizpůsobí a věří nám. Jsem tak naučený fungovat v rodinném životě. A když budete věřit a pracovat, vrátí se vám to.
Trochu mimo téma, ale když zmiňujete rodinu, váš jedenadvacetiletý syn August akorát skóroval poosmé ve švédské nejvyšší soutěži. Jak ho podporujete? A chtěl byste ho někdy trénovat?
To je opravdu mimo téma, ale jsem vděčný a za něj nesmírně šťastný. Hlavně proto, že také ochutnává úspěch. Zaslouží si to, protože poslední čtyři roky žije sám, což je opravdu náročné. Snažím se dívat co nejvíc to jde, i tenhle gól jsem viděl. Jsem moc hrdý, možná víc jako otec než trenér. Za to, jak zvládá život. A nemyslím si, že by pro nás bylo dobře, kdybych ho trénoval. Bude lepší, když zůstaneme profesně od sebe.