Na tohle jsem čekal, zářil Uchenna po dvou gólech. A doufá: Snad mě nevyjdou draze!

  23:45
Gólovou oslavu zvolil podobnou jako třeba reprezentační útočník Patrik Schick: zvedl ruce a ukázal vyrýsované svaly. „Mělo to znázornit lví mentalitu, která je mi blízká,“ vysvětlil s úsměvem sparťanský stoper Emmanuel Uchenna, který dvěma góly rozhodl utkání 6. kola fotbalové ligy s Duklou (3:2).
Sparťanský stoper Emmanuel Uchenna se raduje ze svého gólu proti Dukle.

Sparťanský stoper Emmanuel Uchenna se raduje ze svého gólu proti Dukle. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Veljko Birmančevič padá po souboji s bránícím hráček Dukly.
Angelo Preciado v bolestech na zemi.
Fanoušci ve sparťanském kotli se světlicemi.
Trenér Brian Priske zdraví fanoušky Sparty.
A Spartě vystřelil důležité tři body, které ji opět poslaly do čela tabulky před obhájce ze Slavie. „Je to úžasný pocit. Na tenhle moment jsem čekal a jsem rád, že jsem pomohl týmu k zisku tří bodů,“ rozplýval se jedenadvacetiletý stoper.

Jeho góly byly v mnohém podobné.

Při obou si naběhl na centr po rohovém kopu a zakončoval na přední tyči – nejprve balon ve výskoku lehce lízl a poslal směrem za sebe, napodruhé pro změnu nedal gólmanovi Matrevicsovi šanci prudkou hlavičkou k zemi.

„Hodně standardní situace trénujeme a kouč Jack Wilson je s námi do detailů piluje, pak je to v praxi jenom o náběhu a exekuci. Jsme rádi, že se to vyplatilo, dali jsme dva góly a snad budou další jenom přibývat,“ usmíval se Uchenna.

Byly to pro něj první soutěžní zásahy ve sparťanském dresu, úplnou premiéru si ale odbyl už v lednu ve svém prvním přípravném zápase proti Malmö. Na branku mu tehdy stačilo necelých osm minut, ale na další čekal až do nedělního večera.

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

„A za ten gól v přípravě pořád dlužím peníze do kasy,“ rozesmál se Uchenna. „Netuším, kolik mě budou stát tyhle, ale snad to bude méně.“

Zápas s Duklou pro něj byl završením skvělého období.

Od té doby, co v prvním kole v Jablonci (1:1) vystřídal, nevynechal jedinou soutěžní minutu a pomalu se z něj stává klíčová persona sparťanské obrany. Přitom v nejvyšší soutěži se objevil teprve před rokem v dresu Baníku. Tam si ho velmi rychle všimla Sparta a už v prosinci ho získala natrvalo.

„Zlomovým okamžikem mé kariéry byl start v české lize. Jsem vděčný za příležitost, kterou mi Baník dal a že jsem si mohl zdejší soutěž osahat předtím, než si mě vyhlédla Sparta. A hodně důležitá pro mě vždycky byla důvěra trenérů, zvlášť po příchodu do Prahy,“ popsal.

Pod Larsem Friisem jeho minutáž kolísala, Brian Priske na něj ale spoléhá a navzdory časté rotaci zbytku týmu ho v sestavě nechává pravidelně. I proto Uchennovi spoluhráči přezdívají „železný muž“.

„Ale samozřejmě jsem po těch zápasech také unavený. Nicméně vím, co mi funguje při regeneraci. Mám svojí rutinu, která z velké části spočívá v dostatku spánku a následující den pak můžu přijít do tréninkového centra na Strahov a makat naplno,“ vysvětlil.

„Jeho výkony se blíží tomu, aby byly perfektní. Už několikrát jsem říkal že dělá obrovské pokroky, konečně se mu navíc povedlo dát gól ze standardky, na což od začátku čeká. Navíc se přizpůsobil se několika pozicím a situacím, do kterých se během zápasu dostal,“ narážel Priske na to, že Sparta musela po Ševínského zranění měnit rozestavení.

„Bylo to náročné, jelikož jsme toho museli hodně měnit – pozice i formaci. Z pohledu obrany to nebylo vůbec lehké,“ popsal Uchenna.

Trenér Brian Priske zdraví fanoušky Sparty.

A příští ligový zápas to Sparta také nebude mít jednoduché, poprvé se navíc bude muset obejít bez Uchenny. Ten si totiž proti Dukle nechal dát za zdržování žlutou kartu, která pro něj byla už čtvrtá v aktuálním ročníku. Po šesti kolech to není úplně nízké číslo.

„Budu upřímný, v některých uplynulých zápasech jsem se prostě občas rozhodoval špatně a ty karty byly zbytečné. Ale jako hráč se z podobných situací učím a na druhou stranu to často ukazuje, že jsme prostě hladoví a chceme vyhrát. Jsem rád, že se nám to povedlo i proti Dukle,“ řekl Uchenna.

Výhru v malém pražském derby si pak se spoluhráči náležitě vychutnali s fanoušky. „Naši fanoušci jsou úžasní, pořád nás podporují a zaslouží si, abychom jim to vrátili výhrou a oni byli šťastní,“ uzavřel Uchenna.

6. kolo

7. kolo

Kompletní los

3. kolo

6. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
2. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 12:4 14
3. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
4. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 4:3 10
7. MFK KarvináKarviná 6 3 0 3 8:7 9
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 1 2 3 7:10 5
11. FK Dukla PrahaDukla 6 1 2 3 5:8 5
12. 1. FC SlováckoSlovácko 6 1 2 3 4:7 5
13. FC Baník OstravaOstrava 4 1 1 2 4:4 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
15. FK TepliceTeplice 5 1 0 4 5:9 3
16. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 5:14 1
