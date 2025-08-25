NEJ Z LIGY: Rakušan přerušil bídnou sérii Dukly, specialista Tanko a strach o Spáčila

Mimořádně efektivní Dukla a nový objev
Jedenáct předchozích zápasů si ani neškrtli. A teď rovnou dvakrát už za poločas?
Fotbalisté Dukly přijeli na Spartu s chrtím zápalem a touhou zakousnout se do každé příležitosti. Prohrávali, drželi míč jen pětinu času, přesto neslevili z nároků a dál podnikali nepříjemné výpady.
Kdo že to brzy zchladil sparťanské úsměvy po vedoucím gólu?
Namory Cissé, dvaadvacet let, kudrnaté háro, pořádně rychlé nohy. Rakouské občanství, do Dukly přišel z druholigového Lustenau, nastupoval také za devatenáctku bundesligového Kolína.
|
Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna
Na Spartě si počínal energicky a neváhal, když převzal nepřesný balon Kofoda. Jen rychle zakmital nohama, prokličkoval kolem Vydry a prudce po zemi propálil brankáře Vindahla.
„Takové situace jeden na jednoho mám rád, viděl jsem dobře, že jsem nemohl být v ofsajdu a pak jen vystřelil,“ culil se Cissé, který se v české lize prosadil poprvé. Pro Duklu to ale může být po odchodu Kevina-Prince Milly do Sparty nový příslib.
„Každý hráč, který si vykope angažmá ve velkém klubu, je pro mě inspirací. Nepřemýšlím ale tak, že hraju o přestup. Když se mi bude dařit, kluby si všimnou. Samozřejmě Sparta je obrovský klub a hned jak jsem přišel na stadion, měl jsem z fanoušků husí kůži,“ líčil rakouský útočník.
Na body ale jeho trefa nestačila.