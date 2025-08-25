Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Rakušan přerušil bídnou sérii Dukly, specialista Tanko a strach o Spáčila

Autor:
  10:04
Dlouhých čtyřiatřicet let se na Spartě neprosadil žádný hráč Dukly. Prolomil to až dvaadvacetiletý talent z Rakouska. Domácí však zaváhání nedovolili a po obratu na 3:2 se udrželi v čele tabulky. Zvítězili i další favorité, Slavia porazila 3:1 Pardubice a Plzeň díky penaltě v poslední minutě zdolala 2:1 Karvinou. Zato přišla o klíčového obránce.
Mimořádně efektivní Dukla a nový objev

Namory Cissé (vpravo) v hlavičkovém souboji s Emmanuelem Uchennou.

Jedenáct předchozích zápasů si ani neškrtli. A teď rovnou dvakrát už za poločas?

Fotbalisté Dukly přijeli na Spartu s chrtím zápalem a touhou zakousnout se do každé příležitosti. Prohrávali, drželi míč jen pětinu času, přesto neslevili z nároků a dál podnikali nepříjemné výpady.

Kdo že to brzy zchladil sparťanské úsměvy po vedoucím gólu?

Namory Cissé, dvaadvacet let, kudrnaté háro, pořádně rychlé nohy. Rakouské občanství, do Dukly přišel z druholigového Lustenau, nastupoval také za devatenáctku bundesligového Kolína.

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Na Spartě si počínal energicky a neváhal, když převzal nepřesný balon Kofoda. Jen rychle zakmital nohama, prokličkoval kolem Vydry a prudce po zemi propálil brankáře Vindahla.

„Takové situace jeden na jednoho mám rád, viděl jsem dobře, že jsem nemohl být v ofsajdu a pak jen vystřelil,“ culil se Cissé, který se v české lize prosadil poprvé. Pro Duklu to ale může být po odchodu Kevina-Prince Milly do Sparty nový příslib.

„Každý hráč, který si vykope angažmá ve velkém klubu, je pro mě inspirací. Nepřemýšlím ale tak, že hraju o přestup. Když se mi bude dařit, kluby si všimnou. Samozřejmě Sparta je obrovský klub a hned jak jsem přišel na stadion, měl jsem z fanoušků husí kůži,“ líčil rakouský útočník.

Na body ale jeho trefa nestačila.



