ONLINE: Plzeň - Karviná, domácí na svém stadionu v lize dosud nevyhráli

Plzeň vstup do nového ročníku příliš nevyšel a když v neděli překvapivě prohrála na Dukle (0:2), ztratila potřetí v řadě. Pak ale v v úterý zvládla dohrávku s Boleslaví, kterou deklasovala 5:0. Hattrickem se blýskl Višinský.
Proti Karviné na to chtějí plzeňští navázat.
Karviná získala v úvodních pěti kolech o bod víc – třikrát zvítězila a dvakrát prohrála. Naposledy doma nestačila na Bohemians (1:2).
M. Jedlička - J. Paluska, V. Jemelka, K. Spáčil - A. Memič, L. Červ, T. Ladra, C. Souaré - D. Višinský, R. Durosinmi , M. Vydra
S. Markovič, M. Tvrdoň, M. Havel, M. Valenta, M. Doski, A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello, J. Panoš, P. Adu, C. Kabongo
S. Šigut, V. Neuman, R. Štorman, J. Chytrý, O. Schovanec, L. Ezeh, D. Samko, E. Ayaosi, P. Kačor