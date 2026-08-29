ONLINE: Pardubice - Artis, dočká se jeden z týmů první výhry v novém ročníku?

Pardubice svůj jediný bod získaly ve 4. kole s Mladou Boleslaví (1:1), naposledy nestačily na Olomouc (1:3)
Artis, nováček soutěže, pro změnu bodoval ve 2. kole se Slováckem (1:1). Před týdnem doma se Spartou prohrál vysoko 0:4.
Pardubice svůj jediný bod získaly ve 4. kole s Mladou Boleslaví (1:1), naposledy nestačily na Olomouc (1:3)
Artis, nováček soutěže, pro změnu bodoval ve 2. kole se Slováckem (1:1). Před týdnem doma se Spartou prohrál vysoko 0:4.
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia PrahaSlavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3.
|SK Sigma OlomoucOlomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|4.
|FC Slovan LiberecLiberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|5.
|AC Sparta PrahaSparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6.
|FK JablonecJablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7.
|FC Zbrojovka BrnoZbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9.
|FK TepliceTeplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10.
|FC Baník OstravaOstrava
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11.
|Bohemians Praha 1905Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13.
|FK PardubicePardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14.
|1. FC SlováckoSlovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15.
|SK Artis BrnoArtis Brno
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16.
|FC ZlínZlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.
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