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Chance Liga 2026/2027

ODPÍSKÁNO: Machálek derby zvládl. Plzeň správně doplatila na pravidlovou novinku

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  7:17
Očekával se vypjatý zápas, nakonec však bylo fotbalové derby mezi Spartou a Slavií (0:3) vlastně docela poklidné. Svůj podíl na tom měl i sudí Jan Machálek, jenž podal jistý výkon. Ani zbylé zápasy šestého kola pak nenabídly příliš sporných okamžiků. Asi nejvíc zaujalo třeba využití nového pravidla o zdržování při střídání, na které doplatila Plzeň v zápase se Slováckem (1:1).
Část 1/5

Jednalo se o situaci z 80. minuty.

Autor úvodní branky utkání Ladra měl střídat, ale podle záběrů v televizi mu to trvalo zhruba půl minuty – od nového ročníku přitom platí nejenom v české lize desetivteřinový limit na střídání.

Čtvrtý rozhodčí v Plzni signalizoval střídání v čase 79:21, načež až v čase 79:54 Ladru zabraly kamery u střídaček.

„Ze záběru televize není zřejmé, kde se Ladra nachází, nicméně při střídání má opustit hrací plochu na nejbližším místě, pokud sám rozhodčí nerozhodne jinak. Na opuštění hrací plochy má limit deset sekund. V záběru je následně vidět u pomezní čáry v čase 79:54. Pokud je to čas, kdy dorazil, tak je to samozřejmě významné překročení limitu,“ popsal bývalý sudí a delegát Pavel Mareš, jenž od nové sezony pro iDNES.cz hodnotí sporné momenty ve fotbalové lize.

„Rozhodčí by neměli trvat úzkostlivě na 10 sekundách, pokud je například střídání dokončováno, ale těch 25 až 30 sekund už je moc,“ doplnil.

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Proto sudí Beneš nařídil, že musí Pirgič, jenž Ladru nahrazoval, minutu zůstat za postranní čárou. A v době, kdy tato minuta dobíhala, Plzeň inkasovala gól, jenž ji nakonec stál tři body.

„Rozhodčí v Plzni postupovali pravidlově správně. Je žádoucí, aby se od tohoto správně nastaveného trendu při uplatňování pravidla neustupovalo,“ zdůraznil Mareš.



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1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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