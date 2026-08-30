ONLINE: Liberec - Hradec Kr., hosté se po třech týdnech vrací do akce v lize

Do hlavní fáze evropských pohárů ale Hradec nakonec nepostoupil – po vypadnutí s Besiktasem ve 3. předkole Evropské ligy nestačil ani na Panathinaikos v play off o tu Konferenční.
Teď je pro něj tedy prioritou Chance Liga, kde má po třech odehraných utkáních sedm bodů a naposledy zvítězil 2:1 nad Baníkem.
Liberec patří zatím k nejlepším týmům probíhající sezony a pod Branislavem Fodrekem útočí na vrchní příčky tabulky. Před týdnem zvítězil 1:0 ve Zlíně.
T. Koubek - J. Koželuh, L. Hůlka, A. Drakpe, A. Kayondo - P. Hodouš, L. Masopust, V. Stránský, F. Faye, V. Kušej - L. Mašek
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - D. Ludvíček, V. Darida, M. Valenta, D. Horák - D. Trubač, T. Slončík, M. van Buren
J. Mikula, L. Pešl, M. Lexa, A. Bužek, P. Juliš, P. Dulay, Q. Zyba, V. Baboula, A. Basiladze, A. Soliu
J. Chvátal, A. Vlkanova, S. Dancák, M. Vágner, P. Vízek, F. Mielke, R. Abajas, J. Hodek, E. Fernandes Neto, A. Umar