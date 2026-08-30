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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Liberec - Hradec Kr., hosté se po třech týdnech vrací do akce v lize

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Sledujeme online   14:40

Libereckého útočníka Lukáše Maška (v bílém) si bedlivě hledí hradečtí obránci František Čech (vlevo) s Danielem Horákem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Kvůli účasti v předkolech evropských pohárů si dva zápasy odložili, teď se fotbalisté Hradce v domácí soutěži vrací do akce. Jejich soupeřem v rámci šestého kola je Liberec. Utkání má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Do hlavní fáze evropských pohárů ale Hradec nakonec nepostoupil – po vypadnutí s Besiktasem ve 3. předkole Evropské ligy nestačil ani na Panathinaikos v play off o tu Konferenční.

Teď je pro něj tedy prioritou Chance Liga, kde má po třech odehraných utkáních sedm bodů a naposledy zvítězil 2:1 nad Baníkem.

Liberec patří zatím k nejlepším týmům probíhající sezony a pod Branislavem Fodrekem útočí na vrchní příčky tabulky. Před týdnem zvítězil 1:0 ve Zlíně.

Chance Liga 2026/2027
30. 8. 2026 15:00
Liberec : Hradec Kr.
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Sestavy:
T. Koubek - J. Koželuh, L. Hůlka, A. Drakpe, A. Kayondo - P. Hodouš, L. Masopust, V. Stránský, F. Faye, V. Kušej - L. Mašek
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - D. Ludvíček, V. Darida, M. Valenta, D. Horák - D. Trubač, T. Slončík, M. van Buren
Náhradníci:
J. Mikula, L. Pešl, M. Lexa, A. Bužek, P. Juliš, P. Dulay, Q. Zyba, V. Baboula, A. Basiladze, A. Soliu
Náhradníci:
J. Chvátal, A. Vlkanova, S. Dancák, M. Vágner, P. Vízek, F. Mielke, R. Abajas, J. Hodek, E. Fernandes Neto, A. Umar
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
7. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
8. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
10. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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