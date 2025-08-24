Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Hr. Králové - Olomouc, hosté přijíždějí uprostřed pohárových bojů


14:53
Úvodní utkání ve Švédsku se jim nevydařilo, před domácí odvetou hrají olomoučtí fotbalisté šesté ligové kolo v Hradci Králové, který od začátku soutěže ještě nevyhrál. Zápas sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.

Štěpán Langer (vlevo) z Olomouce a Jakub Kučera z Hradce Králové v souboji o míč | foto: AP

Východočeši zatím získali pouhé dva body za remízy s Pardubicemi (1:1) a Slavií (2:2), což byl zatím jejich nejlepší výkon. Další utkání si pokazili hlavně vyloučeními, za pět kol posbírali už tři červené karty.

„Důležité bude hlavně dohrát v jedenácti,“ ví Adrian Rolko, jeden z hradeckých asistentů.

Body totiž nutně potřebují, v tabulce mají za sebou už jen Baník a Pardubice, oba celky navíc s utkáními k dobru.

Navíc přijíždí Olomouc, pohárový účastník, který porážkou 0:3 v Malmö výrazně ztratil naději na postup do Evropské ligy. Sigma naopak v úvodních pěti kolech padla jen jednou a s deseti body patří k nejlepším týmům.

Podaří se jim navázat i uprostřed pohárových bojů?

Chance Liga 2025/2026
24. 8. 2025 15:00
Zápas probíhá
Hradec Kr. : Olomouc 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - A. Vlkanova, M. van Buren, T. Slončík
Sestavy:
J. Koutný - M. Hadaš, A. Sylla, J. Král, J. Sláma - J. Spáčil, T. Kostadinov, A. Dolžnikov, D. Tkáč, S. Michez - D. Vašulín
Náhradníci:
A. Griger, M. Vágner, P. Vízek, L. Kubr, M. Hlaváč, A. Sojka, D. Ludvíček, J. Hodek, O. Mihálik, V. Pilař, Š. Harazim
Náhradníci:
F. Slavíček, Š. Langer, T. Huk, J. Elbel, M. Mikulenka, M. Hruška, D. Janošek, J. Navrátil, M. Tijani, J. Šíp
Žluté karty:
7.
Žluté karty:
SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava

31. 8. • 17:30 • Andrův stadion, Olomouc

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 12:4 14
2. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
3. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
4. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
7. MFK KarvináKarviná 6 3 0 3 8:7 9
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 5 1 0 4 5:9 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 5:14 1
