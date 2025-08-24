ONLINE: Hr. Králové - Olomouc, hosté přijíždějí uprostřed pohárových bojů

Východočeši zatím získali pouhé dva body za remízy s Pardubicemi (1:1) a Slavií (2:2), což byl zatím jejich nejlepší výkon. Další utkání si pokazili hlavně vyloučeními, za pět kol posbírali už tři červené karty.
„Důležité bude hlavně dohrát v jedenácti,“ ví Adrian Rolko, jeden z hradeckých asistentů.
Body totiž nutně potřebují, v tabulce mají za sebou už jen Baník a Pardubice, oba celky navíc s utkáními k dobru.
Navíc přijíždí Olomouc, pohárový účastník, který porážkou 0:3 v Malmö výrazně ztratil naději na postup do Evropské ligy. Sigma naopak v úvodních pěti kolech padla jen jednou a s deseti body patří k nejlepším týmům.
Podaří se jim navázat i uprostřed pohárových bojů?
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - A. Vlkanova, M. van Buren, T. Slončík
J. Koutný - M. Hadaš, A. Sylla, J. Král, J. Sláma - J. Spáčil, T. Kostadinov, A. Dolžnikov, D. Tkáč, S. Michez - D. Vašulín
A. Griger, M. Vágner, P. Vízek, L. Kubr, M. Hlaváč, A. Sojka, D. Ludvíček, J. Hodek, O. Mihálik, V. Pilař, Š. Harazim
F. Slavíček, Š. Langer, T. Huk, J. Elbel, M. Mikulenka, M. Hruška, D. Janošek, J. Navrátil, M. Tijani, J. Šíp
