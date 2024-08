Rada se Strakou - veteráni sobě: Vážíme si jeden druhého. A v lize chybí respekt!

Oba trenérští nezmaři se ale znají ještě mnohem déle. Zatímco Rada coby hráč naskakoval za Duklu, Straka nedaleko na Letné za Spartu. „To je jasný, že se rádi vidíme,“ rozzářil se Rada na tiskové konferenci, když padl dotaz na jeho kolegu. Dohromady byste jim napočítali 132 let, starší je Straka, pouze o tři měsíce.

Nic nepopíše jejich dlouhou kariéru tak výmluvně, jako fakt, že domácímu trenérovi před utkáním aplaudovala slušně zaplněná hlavní tribuna na Julisce ke 450 odkoučovaným zápasům v první lize. Slavia, Plzeň, Jablonec, Bohemians, Sparta, Liberec, Jihlava, Teplice, Příbram. A teď Dukla.

Se Strakou má však stále negativní bilanci: tři ku čtyřem. Tentokrát se mu přiblížil, a to ve velkém záchranářském stylu. „Ohromně důležité vítězství, protože na spodku je to velmi těsné,“ doplnil Rada.

Zatímco Dukla získala šestý bod, Straka je s Českými Budějovicemi stále na nule. Přebíral je sice až po druhém kole, ale stále nezvládl nabrat správný směr. „Tíží mě to. Pořád doufám, že se pod námi ten tenký led konečně zpevní a my nepropadneme jako v každém utkání. Není to od nás špatné, dokud se nesesypeme,“ hodnotil Straka.

I jemu pochopitelně výrazně zvedla náladu otázka na trenérského soupeře.

„Mám ho rád, je to rabiák jako já. Takové kluky tady potřebujeme, zkrátka action na lavičce!“ zvolal až emotivně, jako je Strakovi vlastní. „Kolikrát najdu případy, kdy dostáváme čočku od lidí, kteří si myslí, že nás můžou kritizovat a přitom jen málo dokázali. Chybí nám tu respekt!“

A v podobném duchu hovořil i Rada.

„Frantu mám moc rád, vážím si toho, co dokázal pro fotbal. Na někoho to může působit zvláštně, ale my si přejeme. Gratuloval jsem mu k angažmá v Budějovicích, kde vyrůstal. Jsme taková stejná věková hranice, a ono to možná vyzní frázovitě, ale já si obecně vážím všech trenérů, starších nebo mladších. Respekt by tam měl být, a to i obráceně, což mi dnes trošku chybí,“ posteskl si.

Vzájemně si během tiskové konference respektu věnovali dostatek, což se ale nedá říct o dobách, kdy se oba třeba právě na Julisce proháněli po trávníku.

„Nikdy jsem tu rád nehrál, Dukla byla prostě Dukla, pamatuju na všechny ty kluky reprezentanty, co tady hráli, a vždycky na ostří nože. Je to nostalgie, úplně super,“ vzpomínal Straka.

„S Petrem jsme se samozřejmě nemuseli, protože jsme byli soupeři. S tou jeho levačkou byl nepříjemnej,“ zabručel.

„Prakticky celou kariéru jsme tady strávili jen v jednom klubu a na hřištích jsme se potkávali pořád,“ dodal Rada. „Snad jednou jsme spolu byli i vyloučení,“ přemítal. „No a v osmaosmdesátým jsme šli do zahraničí, já tedy chvíli čekal kvůli různým hraničním povolením.“

Rada si nakonec vyzkoušel německý Düsseldorf, hrál i v Kanadě za Toronto. To Straka vydržel za hranicemi, přes Mönchengladbach, Rostock, Wuppertal až do Kolína, kde ukončil kariéru. Se Strakou se pak pojí hlavně jeho trenérský krok do Slavie, což mu dodnes někteří sparťanští fanoušci neodpustili. Stejně jako Rada koučoval i Spartu, Plzeň, Teplice nebo Příbram. Zakotvil i v zahraničí, například na Slovensku, v Polsku, Libanonu nebo Egyptě.

„Zažili jsme toho spoustu, i proto mám Petra tak rád. Je stejný. Když má myšlenku, řekne jí naplno jako já,“ líčil Straka.