ONLINE: Bohemians - Boleslav 1:0, Čermák dostal domácí do vedení

Domácí usilují o prodloužení úspěšné domácí série ve vzájemných zápasech, se středočeským soupeřem v Ďolíčku od května 2018 neprohráli v nejvyšší soutěži devětkrát po sobě. Poslední tři zápasy tam skončily nerozhodně.
V původním termínu 29. srpna se nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v týmu hostů. V minulé sezoně se vzájemný ligový zápas v Ďolíčku uskutečnil místo srpna rovněž v říjnu kvůli nemoci v domácím kádru. I tehdy se jednalo o duel 6. kola.
Po odehrání tohoto zápasu bude tabulka kompletní, všechny týmy budou mít za sebou deset utkání.
13. A. Čermák
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec - P. Mirvald, A. Čermák, V. Smrž, D. Javorček - L. Krobot, R. Květ, L. Almási
J. Floder - D. Donát, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - J. Zíka, F. Špatenka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
V. Zeman, M. Reichl, V. Pilař, J. Kovařík, J. Vondra, D. Vala, D. Heidenreich, S. Obinaja, M. Banda, P. Kareem, Š. Černý
D. Kozel, S. Grygar, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, F. Matoušek, V. Vorel, D. Pech, J. Kolářík, M. Havran, J. Harušťák
11. J. Zíka, 27.