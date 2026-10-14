Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Bohemians - Boleslav 1:0, Čermák dostal domácí do vedení

Autor: ,
Sledujeme online   17:50aktualizováno  18:15

Mladoboleslavský Filip Matoušek s míčem před Dominikem Pleštilem z Bohemians | foto: ČTK

Zatímco jiní bojují na evropské scéně, fotbalisté Bohemians hostí v dohrávce šestého ligového kola Mladou Boleslav. Odložený duel sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Domácí usilují o prodloužení úspěšné domácí série ve vzájemných zápasech, se středočeským soupeřem v Ďolíčku od května 2018 neprohráli v nejvyšší soutěži devětkrát po sobě. Poslední tři zápasy tam skončily nerozhodně.

V původním termínu 29. srpna se nehrálo kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění v týmu hostů. V minulé sezoně se vzájemný ligový zápas v Ďolíčku uskutečnil místo srpna rovněž v říjnu kvůli nemoci v domácím kádru. I tehdy se jednalo o duel 6. kola.

Po odehrání tohoto zápasu bude tabulka kompletní, všechny týmy budou mít za sebou deset utkání.

Chance Liga 2026/2027
14. 10. 2026 18:00
Zápas probíhá
Bohemians : Ml. Boleslav 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
13. A. Čermák
Góly:
Sestavy:
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec - P. Mirvald, A. Čermák, V. Smrž, D. Javorček - L. Krobot, R. Květ, L. Almási
Sestavy:
J. Floder - D. Donát, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - J. Zíka, F. Špatenka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
Náhradníci:
V. Zeman, M. Reichl, V. Pilař, J. Kovařík, J. Vondra, D. Vala, D. Heidenreich, S. Obinaja, M. Banda, P. Kareem, Š. Černý
Náhradníci:
D. Kozel, S. Grygar, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, F. Matoušek, V. Vorel, D. Pech, J. Kolářík, M. Havran, J. Harušťák
Žluté karty:
Žluté karty:
11. J. Zíka, 27.
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

6. kolo

11. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

10. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 10 6 2 2 13:6 20
3. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 5 2 2 17:12 17
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 5 2 3 17:14 17
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 10 5 2 3 18:16 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 4 10:13 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 3 3 3 10:11 12
12. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
13. FK PardubicePardubice 10 2 2 6 9:16 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 4 5 9:16 7
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Zničující pauza: trenéři si stěžují, hráči odpadávají. Co nový nápad přinesl?

Adam Karabec padá po souboji s Lewisem Hallem.

Těžko najdete trenéra nebo odborníka, který by si v posledních dnech nestěžoval. „Nelíbí se mi nový formát,“ ucedí kouč španělských světových šampionů Luis de la Fuente. „Není vhodný pro národní týmy...

Trpišovský z Temu. Dvojníka slávistického kouče si splete i vlastní maminka

Premium
Aktuálně Malý působí v řadě funkcí, zejména vede okresní fotbalový svaz na...

Zastavují ho fanoušci v Českých Budějovicích, Barceloně i na reprezentačních výjezdech, a fotky svého syna z internetu si plete i jeho vlastní maminka. Podobu s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským...

ONLINE: Bohemians - Boleslav 1:0, Čermák dostal domácí do vedení

Sledujeme online
Mladoboleslavský Filip Matoušek s míčem před Dominikem Pleštilem z Bohemians

Zatímco jiní bojují na evropské scéně, fotbalisté Bohemians hostí v dohrávce šestého ligového kola Mladou Boleslav. Odložený duel sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

14. října 2026  17:50,  aktualizováno  18:15

Veselý Brunes vtipkoval s novináři. Musím ale Spartě splatit důvěru, uvědomuje si

Sparťanský útočník Jonatan Brunes na tiskové konferenci před pohárovým zápasem...

Několikrát svými odpověďmi rozesmál celý sál. Třeba při otázce na život v Praze, když ho měl srovnat s belgickou Lovaní či polskou Čenstochovou. „Praha je skvělé město. Hodně rušné, tolik živé, těch...

14. října 2026  15:40

Od fjordů k milionářům. Ze syna vychoval hvězdu, trénoval v Realu, teď vyzve Spartu

Hans Erik Ödegaard, trenér fotbalistů Lilleströmu a otec fotbalové hvězdy...

I během zimních měsíců v drsném počasí ve městě Drammen ležícího u stejnojmenného fjordu a mezi sněhovými závějemi malému Martinovi pořád házel míč. „Musel jsem vymyslet způsob, aby s ním pořád mohl...

14. října 2026  13:40

V Maďarsku je to vždy zajímavé. Věřím, že to zvládneme, hlásí plzeňský Gabriel

Šimon Slončík (vlevo) a Michal Trávník ze Slovácka a Adam Gabriel z Plzně

Minulou sobotu si v ligovém duelu proti Mladé Boleslavi připsal první dvě asistence v plzeňském dresu a přispěl týmu k jasné výhře 3:0. Fotbalový obránce Adam Gabriel doufá, že brzy vymaže nulu také...

14. října 2026  12:59

To jsem potřeboval pro svoje sebevědomí, raduje se Pirgič po prvním plzeňském gólu

Plzeňský záložník Stefan Pirgič se raduje z gólu.

Byla to nacvičená akce. Po rozehraném rohovém kopu si naběhl do volného prostoru a nekompromisně uklidil míč do sítě. Třiadvacetiletý srbský záložník Stefan Pirgič v sobotním utkání proti Mladé...

14. října 2026  11:56

Oktoberfest ve Stavangeru! Bayern po divoké remíze žehral na červenou kartu

Michael Olise z Bayernu Mnichov vidí červenou kartu v utkání s Vikingem.

Fotbaloví diváci už si zvykli, že v Norsku favority trápí hlavně polární Bodö/Glimt. Teď se k severským přízrakům přidal i Viking Stavanger, jenž v úterý obral o body mnichovský Bayern po divoké...

14. října 2026  11:31

Trapas! Je Slavia prokletá? Už se blíží nelichotivému rekordu Ligy mistrů

Tomáš Chorý hlavičkuje ve vápně Sabahu.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Tohle už zavání prokletím. Fotbalová Slavia a Liga mistrů. Dva světy, které se neprotínají. Těžko si mohli červenobílí přát přívětivějšího protivníka, než byl v úterý v dalekém Ázerbájdžánu místní...

14. října 2026  9:47

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

14. října 2026  9:06

Martínez po další porážce kritizoval vedení United. Podle legendy tím rozloží kabinu

Lisandro Martínez přestoupil do Manchesteru United z Ajaxu v červenci 2022 za...

Rozhovor, který přilil více oleje do už tak nemalého ohně v kotli rudých ďáblů. Fotbalista Lisandro Martínez z Manchesteru United po porážce 0:2 s Atlétikem Madrid ostře kritizoval vedení klubu za...

14. října 2026  7:47

Jeli jsme do Baku pro tři body, ale šanci jsme promarnili, smutnil slávista Provod

Tymoteusz Puchacz ze Sabahu brání slávistu Lukáše Provoda.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Sám zahodil jednu z největších šancí svého týmu, když po hodině hry na malém vápně zblízka nastřelil jen brankáře Pokatilova. „Je to hořké, protože jsme sem jeli pro tři body, a skončilo to 0:2,“...

14. října 2026  7:04

Viking obral oslabený Bayern, Inter padl s Bruggami. Barcelona otočila mač v Turecku

Gianni Stensness z Vikingu slaví gól do sítě Bayernu Mnichov.

Vedle souboje Slavie v Baku se v úterý hrálo dalších osm utkání druhého kola hlavní fáze fotbalové Ligy mistrů. Lens, přemožitel českého šampiona z úvodního dějství, podlehl Sportingu 0:2. O největší...

13. října 2026  18:30,  aktualizováno  23:35

Fotbalistky si na MS nezahrají. Skotkám podlehly i podruhé, ačkoli dvakrát vedly

Fotbalistky Skotska slaví gól proti Češkám.

Od naší zpravodajky ve Skotsku České fotbalistky se na mistrovství světa, které hostí v příštím roce Brazílie, nepodívají. V 1. kole baráže o postup nedokázaly zvrátit porážku 0:2 z úvodního duelu v Pardubicích a na stadionu St...

13. října 2026  22:11,  aktualizováno  22:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.