Veselý: Kdybychom proměnili šance, byl to jiný zápas. Prohra je nezasloužená

Bohemians rychle vedli, před přestávkou sice vypadli z tempa a inkasovali, přesto měli po změně stran minimálně dvě vyložené šance. Jenže Júsuf s Matouškem selhali a pak podruhé udeřil soupeř.

„Myslím, že jsme prohráli zápas, který jsme si prohrát nezasloužili,“ pokračoval Veselý, než o něco smířlivějším tónem dodal: „Pokud ale soupeř vstřelí dvě branky a vy jenom jednu, navíc z penalty, tak si to samozřejmě svým způsobem zaslouží.“

Kde se podle vás utkání lámalo?

Zlomilo se to hloupou inkasovanou brankou, po které měl Jablonec svou nejlepší pasáž a hodně hrozil. My jsme vypadli z tempa a horko těžko jsme to ubránili do poločasu. Druhým klíčovým momentem byl za mě úvod druhého poločasu, kdy jsme měli dvě nebo tři vyložené šance, z toho dva samostatné nájezdy, a minimálně z jedné jsme branku vstřelit měli. Mohlo to být jiné utkání.

Ale nebylo.

Místo toho nás soupeř potrestal ze situace, která byla řešitelná, kdybychom byli v dostatečném počtu ve vápnem. Jablonec se pak zatáhl, my jsme to dobývali, ale neúspěšně. Pokud máte v takovém zápase 25 střel a vstřelíte branku jenom z penalty, tak je to málo. Chyběla nám větší zarputilost v soupeřově vápně a důslednost v tom našem.

Mluvíte o prvním inkasovaném gólu, ale herní projev Bohemians nebyl ideální už několik minut před ním.

Do té doby nás ale Jablonec rozhodně nepřehrával, neměl žádné výraznější zakončení, možná nějaké náznaky. Až tím inkasovaným gólem jsme se dostali pod tlak, hráli jsme bázlivě a Jablonec to nabudilo. My jsme neměli dlouhé míče a z toho vznikaly nebezpečné situace. Myslím, že oba týmy hrají podobně a oba měly stejné problémy. Nakonec rozhodla produktivita.

Vyrovnávací gól zařídil Dominik Hollý, letošní jablonecká kometa. Chystali jste se speciálně na něj?

To byla spíš taková shoda náhod, že dal gól zrovna on. Samozřejmě jsme se na něj chystali, ale úplně stejně jako na jiné hráče. Víme, že Jablonec umí kopat standardní situace a mají tam dost hlavičkářů, kteří umí zahrozit. Naopak u nás mě mrzí, že jsme si tímhle způsobem nepomohli, ačkoli jsme tam měli situace, které jsme využít mohli.

Oproti utkání v Karviné (2:1) jste vyměnil záložní dvojici. Donutila vás k tomu zranění?

Problém z minulého zápasu měl Čermák, kterého trápil stehenní sval a musel střídat. A aby toho nebylo málo, tak Vojta Smrž dostal nějakou střevní virózu a netrénoval až do dnešního rozcvičení. Nechtěli jsme to s ním v tomhle počasí riskovat, když nás navíc za chvíli čeká reprezentační přestávka.

Do toho jste museli velmi brzy střídat. Jak to s Dostálem vypadá?

Jel do nemocnice a vypadá to, že zítra půjde na operaci. Udělal si něco s ramenem. Bylo to nezaviněné, ale je to smůla. Zrovna na téhle pozici moc hráčů nemáme a po Kovaříkovi jsme ztratili dalšího krajního hráče, což nás bude limitovat. A samozřejmě nám už proti Jablonci moc nepomohlo, že jsme takhle rychle přišli o možnost střídání.

Mluvíte o nedostatku krajních hráčů. Plánujete někoho koupit?

Samozřejmě bych se tomu nebránil, máme problémy nejenom na krajích, ale celkově v zadních řadách. V tomhle ohledu samozřejmě záleží na nabídkách a možnostech klubu. Když už by měla přijít posila, musela by nám pomoct hned.

Třeba jako akvizice z Mladé Boleslavi Júsuf? Proti Jablonci proměnil penaltu, byl nebezpečný, ale v závěru soupeři nešikovně namazal do šance.

Je pro nás platný. Přidává nám takový „x faktor“ do hry, protože je schopný si sám vypracovat akci. Do toho je silný při útočných i obranných standardních situacích a je správně nastavený. To znamená, že chce bojovat za Bohemku, chce být úspěšný, a nenese dobře špatné výsledky stejně jako já. Ztrátu bych mu možná vyčítal, ale bylo to už ke konci, kdy jsme hráli vabank a on nám chtěl pomoct. Mohl to vyřešit lépe, ale nebyl jediný, kdo takhle zbytečně ztratil balon, a určitě patřil k lepším hráčům na hřišti.