ONLINE: Bohemians - Ml. Boleslav, ligová dohrávka, zvednou se hosté?

Utkání se původně mělo hrát v srpnu, nakonec ho ale vedení soutěže odložilo kvůli viróze v kabině domácího týmu.
Bohemians teď jdou do utkání z desáté příčky. Mají 15 bodů a pokud zvítězí, mohou poskočit jen těsně za šestý Zlín.
Podobně velký skok může udělat i trápící se Mladá Boleslav, která z posledních čtyř utkání získala pouhé dva body. Naposledy selhala v Pardubicích (1:2), kvůli čemuž se nebezpečně přiblížila úplnému dnu tabulky. Případný zisk tří bodů ji však katapultuje hned za Bohemians.
Když se oba kluby v Ďolíčku utkaly naposledy, byla z toho remíza 2:2.
M. Reichl - P. Kareem, O. Kukučka, J. Vondra - V. Sinjavskij, N. Okeke, A. Čermák, J. Kovařík - V. Drchal, A. Júsuf, M. Ristovski
V. Smrž, L. Hůlka, M. Hybš, J. Šiman, R. Hrubý, T. Frühwald, Š. Černý, B. Sakala, A. Kadlec, O. Mikuda
J. Fulnek, J. Floder, D. Langhamer, F. Lehký, R. Macek, M. Šubert, M. Krulich, M. Vojta, V. Hora, D. Kozel