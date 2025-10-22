Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Bohemians - Ml. Boleslav, ligová dohrávka, zvednou se hosté?

Autor:
Sledujeme online   18:00
Od posledního místa je dělí jediný bod. Nakopnout se fotbalisté Mladé Boleslavi mohou v dohrávce 6. kola Chance Ligy proti Bohemians. Zápas začíná v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Bohemians se radují z vyrovnávajícího gólu. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Utkání se původně mělo hrát v srpnu, nakonec ho ale vedení soutěže odložilo kvůli viróze v kabině domácího týmu.

Bohemians teď jdou do utkání z desáté příčky. Mají 15 bodů a pokud zvítězí, mohou poskočit jen těsně za šestý Zlín.

Podobně velký skok může udělat i trápící se Mladá Boleslav, která z posledních čtyř utkání získala pouhé dva body. Naposledy selhala v Pardubicích (1:2), kvůli čemuž se nebezpečně přiblížila úplnému dnu tabulky. Případný zisk tří bodů ji však katapultuje hned za Bohemians.

Když se oba kluby v Ďolíčku utkaly naposledy, byla z toho remíza 2:2.

Chance Liga 2025/2026
22. 10. 2025 18:30
Bohemians : Ml. Boleslav 0 : 0
()
Sestavy:
M. Reichl - P. Kareem, O. Kukučka, J. Vondra - V. Sinjavskij, N. Okeke, A. Čermák, J. Kovařík - V. Drchal, A. Júsuf, M. Ristovski
Sestavy:
A. Mandous - D. Kostka, D. Donát, M. Králik, F. Prebsl - J. Zíka, D. Pech, J. Kolařík, M. Ševčík, S. John - J. Klíma
Náhradníci:
V. Smrž, L. Hůlka, M. Hybš, J. Šiman, R. Hrubý, T. Frühwald, Š. Černý, B. Sakala, A. Kadlec, O. Mikuda
Náhradníci:
J. Fulnek, J. Floder, D. Langhamer, F. Lehký, R. Macek, M. Šubert, M. Krulich, M. Vojta, V. Hora, D. Kozel
Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav

22. 10. • 18:30 • Stadion Ďolíček, Praha 10-Vršovice

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
2. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
3. FK JablonecJablonec 12 7 4 1 16:8 25
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 4 4 18:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
11. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
12. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 5 6 6:13 8
16. FK Dukla PrahaDukla 12 1 5 6 8:17 8
ONLINE: Bohemians - Ml. Boleslav, ligová dohrávka, zvednou se hosté?

