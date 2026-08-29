ONLINE: Baník - Olomouc 0:0, hosté mají tři výhry v řadě. Přidají další?

Olomouc na úvod nového ročníku prohrála s Jabloncem, od té doby ale získala deset bodů z dvanácti možných a třikrát v řadě zvítězila. Naposledy si poradila 3:1 s trápícími se Pardubicemi.
Baník má zatím dvě výhry a dvě porážky. Minulý týden měl hrát s Jabloncem, ale zápas si nechal odložit – dohrávka je na programu 9. září.
V minulé sezoně vzájemné zápasy obou týmů vždy vyhrál ten domácí – Olomouc v srpnu uspěla 1:0, Baník ji pak v únoru porazil 2:0.
M. Jedlička - J. Skyba, R. Nogha, J. Míček - D. Holzer, J. Boula, M. Kohút, V. Sinjavskij - F. Kubala, V. Jurečka, A. Gning
J. Koutný - A. Sylla, M. Malý, L. Lurvink - A. Ghali, P. Baráth, M. Beran, A. Ekeroth - D. Janošek, V. Sejk, D. Tkáč
A. Traoré, D. Planka, V. Budinský, M. Chaluš, M. Djačuk, A. Bewene, A. Musák, V. Škrkoň, M. Kmeť, D. Gilbert
M. Mikulenka, M. Hadaš, M. Hruška, J. Kliment, J. Spáčil, J. Šíp, J. Dembe, F. Krivak, S. Noumbissie, H. Mikaelsson