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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Baník - Olomouc 0:0, hosté mají tři výhry v řadě. Přidají další?

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Sledujeme online   19:34aktualizováno  20:01

Václav Jurečka (v modrém) z Baníku Ostrava a Ghali Abubaker Ahmed z Olomouce bojují o míč. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Třikrát za sebou zvítězili a vyšplhali na třetí příčku tabulky. Dobrou formu chtějí olomoučtí fotbalisté potvrdit v 6. kole Chance Ligy proti Baníku Ostrava. Zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Olomouc na úvod nového ročníku prohrála s Jabloncem, od té doby ale získala deset bodů z dvanácti možných a třikrát v řadě zvítězila. Naposledy si poradila 3:1 s trápícími se Pardubicemi.

Baník má zatím dvě výhry a dvě porážky. Minulý týden měl hrát s Jabloncem, ale zápas si nechal odložit – dohrávka je na programu 9. září.

V minulé sezoně vzájemné zápasy obou týmů vždy vyhrál ten domácí – Olomouc v srpnu uspěla 1:0, Baník ji pak v únoru porazil 2:0.

Chance Liga 2026/2027
29. 8. 2026 20:00
Zápas probíhá
Ostrava : Olomouc 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Jedlička - J. Skyba, R. Nogha, J. Míček - D. Holzer, J. Boula, M. Kohút, V. Sinjavskij - F. Kubala, V. Jurečka, A. Gning
Sestavy:
J. Koutný - A. Sylla, M. Malý, L. Lurvink - A. Ghali, P. Baráth, M. Beran, A. Ekeroth - D. Janošek, V. Sejk, D. Tkáč
Náhradníci:
A. Traoré, D. Planka, V. Budinský, M. Chaluš, M. Djačuk, A. Bewene, A. Musák, V. Škrkoň, M. Kmeť, D. Gilbert
Náhradníci:
M. Mikulenka, M. Hadaš, M. Hruška, J. Kliment, J. Spáčil, J. Šíp, J. Dembe, F. Krivak, S. Noumbissie, H. Mikaelsson
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
5. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
6. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
7. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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