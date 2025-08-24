ONLINE: Baník - Slovácko 0:0, domácí hrají o první ligovou výhru uprostřed pohárů

Minulý týden Baník odpočíval, když nemusel cestovat do Pardubic po duelu ve Vídni. Tentokrát ho nečekal další výjezd, a tak po čtvrtku v Celje (0:1) pokračuje doma se Slováckem.
Nutně potřebuje body, ze třech zápasů získal jediný za remízu 1:1 na Dukle. Jinak padl na Bohemians (0:1) a doma s Karvinou (1:2). Daří se mu ale v Evropě, kde po vypadnutí s varšavskou Legií prošel přes vídeňskou Austrii. Aby si Ostrava zahrála v základní fázi Konferenční ligy, bude muset obrátit dvojzápas s Celje.
Ale nejdřív Slovácko.
S pěti body se drží uprostřed tabulky, poprvé zvítězilo teprve před týdnem, když doma zdolalo 2:1 Teplice po obratu v závěru a pomoci od gólmana Trmala. Do té doby celek z Uherského Hradiště bral body za remízy v Plzni (1:1) a ve Zlíně (1:1). Dohromady zatím inkasoval jen pětkrát, ani jednou víc než jeden gól.
Proto bude náročným soupeřem i pro Baník. Ten kromě odloženého kola s Pardubicemi nedohrál ani domácí zápas s Teplicemi, který za stavu 1:0 přerušila silná bouřka. Na náhradní termíny se zatím čeká.