Sparta se Slavií vyhrály těsně. Mistr je v lize nadále stoprocentní

Sparta sice na severu Čech šla do vedení díky Haraslínovi, ale hned několikrát ji mohly vytrestat chyby v obraně. Když pak ve druhé půli srovnal Puškáč, jeho trefa neplatila kvůli faulu na Zeleného, který následně odhalil videorozhodčí.

A tak hosté vedení navýšili. Podruhé v řadě se v lize prosadil útočník Tuci. V závěru ale odkulhal za postranní čáru Birmančevič, jeden z klíčových sparťanských hráčů, odkud přihlížel domácímu snížení Martince. Srbský křídelník už sice nemohl střídat, ale zápas nakonec dohrál.

Chance Liga @chanceliga Indrit Tuci a jeho druhá ligová branka v této sezoně🎯 https://t.co/kpsJLEg27w oblíbit odpovědět

Letenští od březnového debaklu 1:6 v Liverpoolu vyhráli v jedenáctém soutěžním zápase venku po sobě. Ve středu rozehrají v Malmö závěrečné předkolo o Ligu mistrů.

Podobně je na tom Slavia, která do důležitého dvojzápasu s Lille vstoupí už v úterý. Hrát se bude v azylu ve Valenciennes, protože stadion francouzského soupeře ještě není po olympiádě připraven na fotbalová utkání.

I slávisté se ale nakonec dobře naladili, přestože doma prohrávali. Teplice poslal do vedení po hodině hry Gning, když Ogbu nezachytil náběh Svateka, jehož Kinským chycený pokus senegalský útočník dorazil.

Během posledních devíti minut ale Slavia stav otočila. Nejdřív se po chybě Cykala prosadil Oscar a poté také střídající Zafeiris, který vystřelil z dálky.

Hostující kouč Zdenko Frťala se během utkání rozčiloval kvůli některým výrokům sudího. Nakonec je po zápase příliš rozebírat nechtěl. „Všichni jste viděli, co se stalo,“ řekl.

Slavia sice poprvé v ligovém ročníku inkasovala, ale nakonec ve čtvrtém kole po sobě zvítězila a udržela neporazitelnost.

Bez prohry, byť pouze doma, je také Hradec Králové, který v moderní Malšovické aréně zvítězil potřetí v řadě. Jediný gól proti Dukle vstřelil na konci první půle Mihálik, jeho spoluhráč Vlkanova neproměnil v úvodu penaltu. Hradec se posunul s devíti body na čtvrté místo, nováček soutěže prohrál počtvrté z pěti kol a se třemi body je čtrnáctý. Východočeši v 11. vzájemném utkání v první lize soupeře zdolal vůbec poprvé.

Radost z vítězství zažili také Bohemians, a to po dlouhých třech kolech. V Karviné je poslal do vedení už v 16. sekundě Matoušek, rychle však srovnal Vecheta. O výhře ale rozhodl ještě do poločasu Júsuf. Karviná, která má ale k dobru odložený zápas s Baníkem, prohrála i druhý domácí zápas v ligové sezoně a je předposlední.

V neděli jsou na programu zbývající čtyři zápasy 5. kola. Olomouc vyzve Mladou Boleslav, Liberec se utká s Pardubicemi, poslední České Budějovice přivítají Plzeň a Slovácko bude hostit Ostravu.