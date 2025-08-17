ONLINE: Liberec - Sparta, v sestavě Kuchta i Birmančevič. Vrací se Kairinen

Pro sparťany jde o duel v náročném prostředí, navíc mezi pohárovými předkoly, kterými zatím procházejí bez větších potíží. Ve čtvrtek stvrdili v Jerevanu postup přes místní klub Ararat-Armenia vítězstvím 2:1.
Dánský trenér Brian Priske několik změn učinil, v útoku spolu hrají Birmančevič, Kuchta i Haraslín, do zálohy se po zranění vrací Kairinen a v obraně nastupuje Sörensen.
V Liberci se Sparta naposledy představila v březnu a prohrála 0:1. Teď je sice v odlišné formě, ale trpí na zranění a únavu. Už za čtyři dny navíc nastoupí k dalšímu utkání v Konferenční lize, doma vyzve lotyšskou Rigu FC.
V domácí soutěži byla před víkendem s deseti body druhá o skóre za Slavií, severočeský Liberec má o tři body méně. Slovan v lize porazil Duklu (2:0) a Pardubice (2:0), remizoval s Mladou Boleslaví (3:3) a padl v Olomouci (1:2).
Jak se mu podaří duel se Spartou?
T. Koubek - M. Icha, Š. Gabriel, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, M. Hlavatý, A. Ghali, L. Masopust, L. Mašek - R. Krollis
P. Vindahl - E. Uchenna, A. Ševínský, A. Sörensen - P. Kadeřábek, M. Andersen, K. Kairinen, M. Ryneš - V. Birmančevič, J. Kuchta, L. Haraslín
P. Dulay, B. Nyarko, P. Juliš, L. Letenay, L. Pešl, J. Koželuh, J. Mikula, D. Plechatý, P. Hodouš, E. Mahmič, A. Soliu
A. Rrahmani, E. Krasniqi, S. Eneme, P. Vydra, M. Solbakken, M. Suchomel, L. Sadílek, J. Surovčík, K. Milla, I. Mensah, J. Mercado