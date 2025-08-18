Odklad s Duklou? Ne, budeme hrát. Priske ocenil trojzubec i posilu: Přináší kvalitu

„Zvládnout pět zápasů je možná snadné, ale tohle musíme předvádět ještě dalších třicet. Každopádně prvenství je určitě dobré pro sebevědomí, vždycky je fajn na soupeře koukat shora,“ líčil sparťanský trenér na tiskové konferenci.
Zvládl vyhrát sedm soutěžních zápasů v řadě, což je série, kterou Sparta nepamatuje od povedeného vstupu do loňského jara.
„Teď jsme tam, kde chceme být, což je vždycky příjemnější, ale mnohem důležitější bude, jak na tom budeme po 35. kole. Je před námi spousta práce, i proto se zaměřujeme na každý zápas zvlášť. Teď nás zajímá ten čtvrteční, kdy přijede Riga. Musíme zůstat pokorní,“ doplnil Priske.
|
Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela
Jak byste zhodnotil výkon v Liberci?
Začali jsme dobře, soupeř rychle přešel na formaci 4-4-2 a hráče musím pochválit za to, jak se změně přizpůsobili. Pak nám logicky pomohla červená karta, ale i to je součást fotbalu, když se rozhodčí odhodlá ji vytáhnout. První půle se nám povedla, s tou druhou ale příliš spokojený nejsem. Darovali jsme soupeři pár standardek, dostali ho tím zpátky do hry a určitě jsme měli na to, vytvořit si víc šancí.
Zmiňujete slabší pasáž ve druhé půli. Čím to? Zvlášť potom, co jste soupeře do útoku moc nepouštěli.
Vysvětluji si to nedostatkem disciplíny, nějakého soustředění. Po druhém gólu musíme zápas takříkajíc zabít, jenže jsme ztratili pomoc od ofenzivních hráčů. Není to ale neobvyklé, když vedete 2:0 a máte o hráče navíc, polevíte a pohybu je najednou méně. Jsem šťastný za čisté konto, za zákroky, které Peter Vindahl měl. Hlavně ten první v prvním poločase byl vyloženě klíčový.
|
Spartu v Liberci podržel, Vindahl ale tvrdí: Dlouhodobě chytám dobře! A věří v titul
Co říkáte na výkon ofenzivního tria Birmančevič, Kuchta, Haraslín, které se opět vrátilo k sobě a zařídilo oba góly?
Odehráli výborný zápas, pomalu si zvykáme na kvalitu, kterou nám přinášejí. A přesně to od nich očekávám. Birma mohl dát ještě víc gólů, ale obecně jsme s jejich výkonem spokojení. A nejde jen o tyhle tři. Jakmile do hry přišel Rrahmani, Milla i Mercado, šance jsme si stále vytvářeli. Když udržíme naší strukturu po celou dobu, budeme nejlepší v lize. Potřebujeme udržet soustředění po celých devadesát minut, protože jsme koncentraci několikrát ztratili.
Zmínil jste novou posilu, ekvádorského reprezentanta Mercada. Jak se vám líbil a co od něj očekáváte?
Nastoupil na wingbeku a přinesl ofenzivní kvalitu. Něco málo už jste měli možnost vidět. Jeho přínos do útoku pro nás bude velmi důležitý. Je výborný na kraji, v soubojích jeden na jednoho, má skvělou levačku. Čekám od něj, že bude podporovat útočné hráče. Mohl mít asistenci, kdyby se Millovi povedlo zakončení. Moc se těším, až navážeme ještě intenzivnější spolupráci.
Kuchta sice neskóroval, za to dva góly připravil. Jak klíčová je jeho pozice?
Po čtvrtečním zápase v Arménii, kdy nenastoupil, jsem mu řekl, že od něj budu v Liberci potřebuju emoce a energii. Přístup, na který jsme od něj zvyklí, aby odvedl těžkou neviditelnou práci. Pomohl nám, útočníci v našem systému nejsou jen od gólů a jsem rád, že práce těch tří nahoře se vyplácí a přináší čísla. Není to ale jen o nich, v útoku jim pomáhají záložníci i wingbeci. A ještě mnohem raději bych viděl víc šancí ve druhé půli.
Nebudete Kuchtovi vyčítat žlutou kartu po jedné z potyček?
Nemám to v plánu, tohle mu u mě projde.
Nebáli jste se, že náročné prostředí v Liberci bude složitější? Zvlášť, když například Baník zvolil odklad.
Ne, probírali jsme, jestli do odkladu jít, ale bylo nám řečeno, že to může být složité. Nakonec jsme sem přijeli. Bez ohledu na čtvrteční zápas je to v Liberci pokaždé náročné. Ale teď jsme ve formě, dali jsme šanci pěti hráčům, kteří v Arménii nedostali tolik minut, takže jsme zachovali energii. Před všemi chci smeknout, zvládli to dobře. Proti soupeři, který se přizpůsobil, vyrukoval s novým plánem a nebyl čitelný. Jsem šťastný, že se kluci adaptovali, zároveň se drželi našeho stylu a předvedli dobrý výkon.
Přemýšlíte, že byste si odložili utkání s Duklou?
Ne, budeme hrát.
Co je s Angelem Preciadem, který nenastoupil? Zranil se po faulu v Arménii?
Angelo je zraněný.