ONLINE: Plzeň - Hradec Kr. 0:0, kdo ovládne souboj dvou tabulkových sousedů?

Plzeň zatím předvádí v domácí soutěži rozpačité výkony a byť naposledy porazila Artis 4:0, zůstává na deváté příčce.
Hradec je o jednu pozici před ní a o víkendu stylově přerušil sérii dvou porážek, když porazil doma Spartu 2:1. Teď na to chce navázat.
V minulé sezoně Plzeň ovládla dva ze tří vzájemných zápasů v lize, ten třetí skončil remízou.
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech, D. Horák, S. Dancák - M. van Buren, V. Darida, D. Trubač, T. Slončík - T. Čvančara
F. Wiegele - T. Pališčák, D. Vavro, S. Dweh, M. Doski - P. Hrošovský, L. Červ, A. Memič, C. Souaré, D. Višinský - P. Adu
J. Chvátal, A. Vlkanova, M. Valenta, P. Vízek, M. Vágner, E. Fernandes Neto, A. Umar, Š. Ponikelský, F. Mielke, R. Abajas, D. Ludvíček