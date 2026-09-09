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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Plzeň - Hradec Kr. 0:0, kdo ovládne souboj dvou tabulkových sousedů?

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Sledujeme online   19:01

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Lukáše Červa. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

V tabulce je dělí jediný bod. Plzeňští fotbalisté hrají v dohrávce 5. kola Chance Ligy proti Hradci Králové, zápas má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Plzeň zatím předvádí v domácí soutěži rozpačité výkony a byť naposledy porazila Artis 4:0, zůstává na deváté příčce.

Hradec je o jednu pozici před ní a o víkendu stylově přerušil sérii dvou porážek, když porazil doma Spartu 2:1. Teď na to chce navázat.

V minulé sezoně Plzeň ovládla dva ze tří vzájemných zápasů v lize, ten třetí skončil remízou.

Chance Liga 2026/2027
9. 9. 2026 19:00
Zápas probíhá
Hradec Kr. : Plzeň 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech, D. Horák, S. Dancák - M. van Buren, V. Darida, D. Trubač, T. Slončík - T. Čvančara
Sestavy:
F. Wiegele - T. Pališčák, D. Vavro, S. Dweh, M. Doski - P. Hrošovský, L. Červ, A. Memič, C. Souaré, D. Višinský - P. Adu
Náhradníci:
J. Chvátal, A. Vlkanova, M. Valenta, P. Vízek, M. Vágner, E. Fernandes Neto, A. Umar, Š. Ponikelský, F. Mielke, R. Abajas, D. Ludvíček
Náhradníci:
T. Ladra, A. Gabriel, S. Lawal, M. Toure, B. Faal, S. Pirgič, F. Prebsl, C. Kabongo, V. Baier, A. Sojka, J. Panoš
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK JablonecJablonec 7 4 1 2 10:6 13
6. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 1 2 6:6 10
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 7 3 0 4 4:13 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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