Mareš s někdejším prvoligový rozhodčím Karlem Hrubešem pro iDNES.cz odborně rozebírají sporné momenty ve fotbalové lize.
Komise rozhodčích FAČR se od nové sezony ke kontroverzním momentům veřejně nevyjadřuje.
N’Guessan si nepočínal surově
Zdaleka nejvíc se řešil právě zákrok N’Guessana.
Situace se odehrála v úvodu nastaveného času za stavu 2:2. Slávistický stoper zvedl nohu do úrovně pasu, aby odehrál skákavý balon. To se mu povedlo a špičkou kopačky ho zasáhl, následně však kolíky štrejchnul také o Pilařovu hlavu. Křídelník Bohemians spadl na zem a z rány mu začala téct krev.
„Pilka si kromě bodu odvezl z Edenu i deset stehů,“ napsali pak Bohemians na sociální sítě.
Sudí Černý odpískal faul a N’Guessanovi udělil žlutou kartu.
„Domnívám se že při tomto hodnocení vycházel především ze statického postavení hráče N´Guessana, jeho snahy hrát míč, samotného pohybu nohy k míči, určitě polohy míče v úrovni pasu, ale také zahrnutí možného rizika hráče Pilaře pro hru hlavou v této úrovni,“ vysvětlil nicméně sobotní moment Mareš.
„Chápu, že pak pohled na zakrváceného Pilaře není příjemný, ale hráč Slavie určitě nešel do souboje surově.“
Pavel Ochotnický u videa navzdory protestům Bohemians v situaci neintervenoval.
„Míč je pro oba hráče v hratelné vzdálenosti. Rozhodčím zvolené vyhodnocení není nesprávné, v tomto případě není důvod k intervenci VAR. Rozhodčí by mohl hypoteticky uvažovat o ohrožení bezpečnosti hráče, ale kromě následku hovoří další kritéria spíše pro bezohledný přestupek, a tudíž napomenutí hráče,“ doplnil.