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Chance Liga 2026/2027

ODPÍSKÁNO: Žlutá pro N’Guessana? Správně, nebyla to surová hra, říká expert

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  8:30
Byl to nejdiskutovanější okamžik pátého kola fotbalové Chance Ligy. Slávistický obránce Ange N’Guessan kolíky zasáhl do hlavy Václava Pilaře z Bohemians a způsobil mu tržnou ránu, vyvázl ale jen se žlutou kartou. „Zranění hráče samo o sobě může samozřejmě něco naznačit o zákroku, ale rozhodující je celkový způsob provedení,“ tvrdí bývalý sudí a delegát Pavel Mareš.
Část 1/4

Mareš s někdejším prvoligový rozhodčím Karlem Hrubešem pro iDNES.cz odborně rozebírají sporné momenty ve fotbalové lize.

Komise rozhodčích FAČR se od nové sezony ke kontroverzním momentům veřejně nevyjadřuje.

N’Guessan si nepočínal surově

Zdaleka nejvíc se řešil právě zákrok N’Guessana.

Situace se odehrála v úvodu nastaveného času za stavu 2:2. Slávistický stoper zvedl nohu do úrovně pasu, aby odehrál skákavý balon. To se mu povedlo a špičkou kopačky ho zasáhl, následně však kolíky štrejchnul také o Pilařovu hlavu. Křídelník Bohemians spadl na zem a z rány mu začala téct krev.

„Pilka si kromě bodu odvezl z Edenu i deset stehů,“ napsali pak Bohemians na sociální sítě.

Sudí Černý odpískal faul a N’Guessanovi udělil žlutou kartu.

„Domnívám se že při tomto hodnocení vycházel především ze statického postavení hráče N´Guessana, jeho snahy hrát míč, samotného pohybu nohy k míči, určitě polohy míče v úrovni pasu, ale také zahrnutí možného rizika hráče Pilaře pro hru hlavou v této úrovni,“ vysvětlil nicméně sobotní moment Mareš.

„Chápu, že pak pohled na zakrváceného Pilaře není příjemný, ale hráč Slavie určitě nešel do souboje surově.“

Křídelník Bohemians Václav Pilař s tržnou ránou po souboji s Angem N’Guessanem...
Křídelník Bohemians Václav Pilař opouští hřiště s tržnou ránou po souboji s...

Pavel Ochotnický u videa navzdory protestům Bohemians v situaci neintervenoval.

„Míč je pro oba hráče v hratelné vzdálenosti. Rozhodčím zvolené vyhodnocení není nesprávné, v tomto případě není důvod k intervenci VAR. Rozhodčí by mohl hypoteticky uvažovat o ohrožení bezpečnosti hráče, ale kromě následku hovoří další kritéria spíše pro bezohledný přestupek, a tudíž napomenutí hráče,“ doplnil.



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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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