ONLINE: Ml. Boleslav - Hradec Kr., souboj dvou týmů, které čekají na výhru

Zápasy Mladé Boleslavi sice v novém ročníku baví, Středočeši z nich však vydolovali pouze jeden bod – hned v prvním kole ztratili náskok nad Libercem a remizovali 3:3. Pak prohráli na Spartě penaltou v závěru a naposledy nestačili na Zlín.
Mají však o jeden odehraný zápas méně, Plzeň si vzájemný duel nechala odložit kvůli účasti v předkole Ligy mistrů.
Hradec absolvoval všechny čtyři zápasy a získal v nich dva body. Na úvod ročníku senzačně obral Slavii v Edenu (2:2), jenže pak nestačil na Karvinou, Jablonec a před týdnem pouze remizoval v derby s Pardubicemi.
A. Mandous - D. Kostka, M. Králik, F. Prebsl - D. Mareček, D. Langhamer, D. Pech, R. Macek, S. John - F. Lehký, M. Vojta
A. Zadražil - F. Čech, J. Uhrinčať, T. Petrášek, D. Ludvíček - P. Kodeš, V. Darida, A. Vlkanova, A. Sojka, A. Griger - M. van Buren
J. Fulnek, J. Klíma, J. Floder, N. Penner, T. Král, J. Buryán, M. Ševčík, D. Kozel, D. Donát, J. Zíka, J. Kolařík
O. Mihálik, V. Pilař, S. Dancák, J. Kučera, P. Vízek, Š. Harazim, L. Kubr, M. Hlaváč, M. Vágner, J. Hodek