ONLINE: Ml. Boleslav - Hradec Kr., souboj dvou týmů, které čekají na výhru

Jak Mladá Boleslav, tak Hradec Králové zatím zůstávají v novém ročníku fotbalové ligy výsledkově za očekáváním. V pátém kole budou oba týmy usilovat o první vítězství. Zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Hradecký záložník Vladimír Darida během utkání s Pardubicemi. | foto: ČTK

Zápasy Mladé Boleslavi sice v novém ročníku baví, Středočeši z nich však vydolovali pouze jeden bod – hned v prvním kole ztratili náskok nad Libercem a remizovali 3:3. Pak prohráli na Spartě penaltou v závěru a naposledy nestačili na Zlín.

Mají však o jeden odehraný zápas méně, Plzeň si vzájemný duel nechala odložit kvůli účasti v předkole Ligy mistrů.

Hradec absolvoval všechny čtyři zápasy a získal v nich dva body. Na úvod ročníku senzačně obral Slavii v Edenu (2:2), jenže pak nestačil na Karvinou, Jablonec a před týdnem pouze remizoval v derby s Pardubicemi.

16. 8. 2025 17:00
Ml. Boleslav : Hradec Kr. 0 : 0
()
Sestavy:
A. Mandous - D. Kostka, M. Králik, F. Prebsl - D. Mareček, D. Langhamer, D. Pech, R. Macek, S. John - F. Lehký, M. Vojta
Sestavy:
A. Zadražil - F. Čech, J. Uhrinčať, T. Petrášek, D. Ludvíček - P. Kodeš, V. Darida, A. Vlkanova, A. Sojka, A. Griger - M. van Buren
Náhradníci:
J. Fulnek, J. Klíma, J. Floder, N. Penner, T. Král, J. Buryán, M. Ševčík, D. Kozel, D. Donát, J. Zíka, J. Kolařík
Náhradníci:
O. Mihálik, V. Pilař, S. Dancák, J. Kučera, P. Vízek, Š. Harazim, L. Kubr, M. Hlaváč, M. Vágner, J. Hodek
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
4. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
5. FK JablonecJablonec 4 2 2 0 5:2 8
6. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 3:2 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 2 2 4:7 2
13. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
