Vyloučení Ghaliho v pořádku, plzeňská penalta také. Komise podržela sudí

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta AC Sparta Praha

Komise uznala, že se v případě Ghaliho jednalo o neúmyslný zákrok. Dle vyjádření však přihlédla i k tomu, že Kalabiška skončil se zlomeninou lýtkové kosti.

„Jednalo se o nešťastný a neúmyslný přestupek, kdy vyloučený hráč podklouzl a ve vysoké intenzitě podrazil hráče hostujícího družstva. Následkem zákroku došlo k nepřirozenému zkroucení levé nohy faulovaného hráče, což vedlo ke zlomení této nohy.“

„Každý hráč je zodpovědný za svůj pohyb, proto VAR správně intervenoval,“ dodala komise. Ghali teď bude čekat, zda za vyloučení nedostane stopku na více zápasů.

ROZHODČÍ FOTBALU @FacrRozhodci FC Slovan Liberec – FK Pardubice: V 68. min. utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně vyloučil hráče dom. družstva č. 25 za surovou hru. Jednalo se o nešťastný a neúmyslný přestupek, kdy vyloučený hráč podklouzl a ve vysoké intenzitě podrazil hráče host. družstva č. 19. https://t.co/zj5y9pxgMG oblíbit odpovědět

Jasno měla komise i u plzeňské penalty.

Cadu na zadní tyči hlavičkoval a trefil do ruky Samuela Šiguta. Ten byl v okamžiku střely otočený zády k soupeři, ruku měl jen kousek od těla a pod úrovní ramene. Přesto se prý jednalo o přestupek.

„Míč zasáhl hráče domácího družstva do levé ruky, která byla při střele na branku výrazně od těla a zvětšovala jeho prostor,“ napsala komise ve zprávě.

ROZHODČÍ FOTBALU @FacrRozhodci SK Dynamo Č. Budějovice – FC Viktoria Plzeň: Ve 31. min. utkání rozhodčí na základě int. VAR správně nařídil PK pro host. družstvo za hraní míče rukou. Míč zasáhl hráče dom. družstva č. 7 do levé ruky, která byla při střele na branku výrazně od těla a zvětšovala jeho prostor. https://t.co/tbUchmvOrC oblíbit odpovědět

Bořil nefauloval, Jablonec přímý kop

Zbylé dvě situace se odehrály v zápasech pražských S.

Tepličtí se ve 33. minutě dožadovali penalty po Bořilově zákroku na Harušťáka.

Hostující hráč se snažil prosmýknout okolo slávistické kapitána, ten mu položil ruce na záda a následně padajícího soupeře zasáhl nohou.

„Domácí obránce se lehce dotkl svou pravou nohou zadní části těla soupeře, kdy hostující hráč neměl možnost hrát míčem,“ napsala komise a doplnila: „V tomto případě by se muselo jednat o evidentní výrazný přestupek, aby se dal kvalifikovat jako porušení pravidel.“

ROZHODČÍ FOTBALU @FacrRozhodci Domácí obránce se lehce dotkl svou pravou nohou zadní části těla soupeře, kdy hostující hráč neměl možnost hrát míčem. V tomto případě by se muselo jednat o evidentní výrazný přestupek, aby se dal kvalifikovat jako porušení pravidel. https://t.co/IwjqrMnlni oblíbit odpovědět

Jedinou chybu pak komise odhalila v utkání Jablonce se Spartou.

Alégué po dlouhém nákopu získal v rohu vápna balon v souboji s Vindahlem a servíroval ho před odkrytou bránu, kam si nabíhal Puškáč. Jenže ten byl před vniknutím do vápna faulován Pavelkou, ale sudí faul neodpískal.

„Rozhodčí chybně nenařídil přímý volný kop pro domácí družstvo za podražení soupeře kolenem. Rozhodčí měl současně udělit hráči hostujícího družstva žlutou kartu za zmaření slibně se rozvíjející akce.“

O zákrok na červenou kartu se podle ní nejednalo, jelikož k faulu došlo ještě předtím, než Alégué vyslal přihrávku.

„V případě, že by míč od spoluhráče byl již zahrán směrem k hráči domácího družstva a poté by došlo k přestupku, tak by se o zjevnou brankovou možnost jednalo a byla by udělena červená karta,“ vysvětlila komise.

ROZHODČÍ FOTBALU @FacrRozhodci Tím, že k přestupku došlo dříve, než spoluhráč útočníka dom. družstva zahrál míčem, nešlo o zjevnou brank. možnost. Pokud by míč od spoluhráče byl zahrán směrem k hráči dom. družstva č. 24 a poté by došlo k přestupku, o zjevnou brank. možnost by se jednalo a byla by udělena ČK. https://t.co/uPsm85WXnw oblíbit odpovědět

Teplice si v utkání se Slavií kromě neodpískané penalty stěžovaly také na situaci před vítězným gólem, kdy po souboji s Ogbuem zůstal na trávníku ležet Emmer a držel se za obličej, protože cítil lehký kontakt.

Komise se však podle schváleného manuálu vyjadřuje pouze ke čtyřem situacím, jež vyberou média. Zbylé bez ohledu na jejich závažnost nekomentuje.