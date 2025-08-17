Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Karviná - Bohemians, domácí chtějí potvrdit povedený start

Karvinští fotbalisté se drží v závěsu za špičkou ligové tabulky. Potvrdit povedený ligový start se třemi výhrami ze čtyř zápasů se pokusí v pátém kole doma proti Bohemians. Utkání sledujte od 15 hodin v podrobném online přenosu.

Karvinský útočník Filip Vecheta bojuje o míč se stoperem Bohemians Praha 1905 Lukášem Hůlkou. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karviná naposledy slavila výhru ve slezském derby, na Baník si ve Vítkovicích vyšlápla se skóre 2:1, které ve druhém poločase stvrdil Krčík z penalty.

Svěřenci trenéra Martina Hyského mají po čtyřech kolech devět bodů, což je před startem víkendu řadilo za Slavii, Spartu a Zlín.

Bohemians jsou v opačné situaci, od úvodní výhry 1:0 nad Baníkem nezískali ani bod a nevstřelili žádný gól. Se třemi body a skóre 1:6 se krčí v dolní polovině tabulky.

Jejich bídnou střeleckou formu ilustrovaly třeba obrovské tutovky útočníků Drchala a Júsufa, kteří zblízka minuli prázdné brány.

Budou se radovat proti Karviné?

17. 8. 2025 15:00
Karviná : Bohemians 0 : 0
()
Sestavy:
Náhradníci:
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
6. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
7. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 7:5 5
9. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
10. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 1 1 2 10:11 4
12. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Jedenáctý triumf v Superpoháru. Výhru Bayernu nad Stuttgartem řídil Kane a Díaz

Fotbalisté Bayernu Mnichov v německém Superpoháru porazili Stuttgart 2:1 a jedenáctým triumfem v soutěži vylepšili vlastní rekord. K zisku trofeje na startu nové sezony přispěl i Luis Díaz, letní...

16. srpna 2025  22:55

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

16. srpna 2025  19:04,  aktualizováno  22:02

