ONLINE: Karviná - Bohemians, domácí chtějí potvrdit povedený start

Karviná naposledy slavila výhru ve slezském derby, na Baník si ve Vítkovicích vyšlápla se skóre 2:1, které ve druhém poločase stvrdil Krčík z penalty.
Svěřenci trenéra Martina Hyského mají po čtyřech kolech devět bodů, což je před startem víkendu řadilo za Slavii, Spartu a Zlín.
Bohemians jsou v opačné situaci, od úvodní výhry 1:0 nad Baníkem nezískali ani bod a nevstřelili žádný gól. Se třemi body a skóre 1:6 se krčí v dolní polovině tabulky.
Jejich bídnou střeleckou formu ilustrovaly třeba obrovské tutovky útočníků Drchala a Júsufa, kteří zblízka minuli prázdné brány.
Budou se radovat proti Karviné?