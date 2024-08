Takhle dobrý start jsme dlouho neměli, ale ještě není co slavit, tvrdí Pavelka

„Vstup do sezony hodnotíme samozřejmě pozitivně, ale pořád jsme nic nedokázali, takže jsme v tomhle pořád hodně opatrní. Ten hlavní dílčí cíl je teď teprve před námi a ten druhý hlavní je dlouhodobější. Je ale fakt, že takhle dobrý start jsme dlouho neměli, vážíme si toho, ale není co slavit,“ tvrdí třiatřicetiletý Pavelka, který proti Jablonci nastoupil na pozici stopera.

Jak těžký to byl zápas po utkání v Bukurešti v Lize mistrů? Podobně jako tam jste byli v konci utkání pod tlakem...

Tady by to byl těžký zápas, i kdybychom tu Ligu mistrů nehráli, protože Jablonec se v nové sezoně prezentuje velmi zajímavým fotbalem, hraje dost podobným systémem jako my. Šlape mu to, hraje moc hezký fotbal, který se mi líbí. Při přípravě na utkání a rozborech jeho zápasů jsme viděli ty jasné principy, co chtějí hrát. Ve druhé půli pak měli domácí trochu tlak, který jsme ale podpořili sami tím, že jsme dobře nedohráli šance, kterých jsme měli za celý zápas hodně. Špatně jsme je řešili ve finální fázi, jen jsme si to zkomplikovali a vyhrát jsme měli ve větším klidu. Musíme si to rozebrat, natrénovat a příště řešit jinak.

Nastoupil jste na pozici prostředního stopera, jak vám tento post vyhovuje?

Mně osobně sedí, ale samozřejmě hrát zase po delší době není ideální, navíc mám okolo sebe pokaždé jiné složení, takže tam s těmi kluky nejsou úplně takové ty principy a návyky, ale jak už jsem řekl, mně se tam hraje dobře. Jsem rád, že můžu aspoň takhle nějak pomoct, v záloze je přetlak, v ní asi toho prostoru tolik nedostanu, proto jsem rád za tyto minuty v obraně.

V utkání jste sváděl tvrdé souboje s jabloneckým útočníkem Puškáčem, potom ve 21. minutě domácí reklamovali při jeho možné velké šanci faul, zatrnulo vám?

Bylo to s ním těžké, tvrdé, ale férové. Pušky je silný hroťák, nadprůměrný ligový hráč a nedal mi to zadarmo. Tu situaci neumím posoudit zpětně, ale v tu chvíli jsem se trochu bál, že to bude faul a přijde karta, protože jsme se srazili, i když to nebylo ode mě úmyslné. V další podobné situaci Pušky simuloval, věděl, že míč už nemá, zkusil na mě skočit a pak to i sám přiznal.

Co pro tým znamenají stoupající výkony Lukáše Haraslína, který říkal, že po Euru ještě potřebuje potrénovat, ale teď dal důležitý první gól a byl pro Jablonec nebezpečný?

Tak Šulo určitě trénovat nechce, jak ho znám, to je jen takové jeho alibi... Ale určitě je vidět, že on se potřebuje chytit těmi svými akcemi v zápasech, teď mu to zase začíná vycházet a samozřejmě ho strašně potřebujeme. Jsme rádi, že jeho forma jde nahoru, že na to není sám jen Birmančevič, který to teď trošku táhl, i Victor Olatunji už se chytá, takže se ta ofenziva rozmělní mezi víc hráčů.

Hned v úvodu druhého poločasu si dal Preciado málem vlastní gól při nepovedené malé domů, jak jste ten moment viděl?

No, když jsem už věděl, že míč jde mimo, tak to bylo dobré, ale když jsem nejdřív viděl, že Peter stojí na druhé straně, tak mi moc dobře nebylo... Je ale škoda, že takovými detaily dostáváme soupeře do dalšího pomyslného tlaku. Naším špatným vstupem do druhé půle jsme Jablonci nabídli nějaké rohy a to ho dostalo trošku na koně.

Fotbalisté Sparty se radují ze vstřelené branky, prosadil se Lukáš Haraslín, na snímku druhý zprava.

Domácí dokonce po hodině hry vyrovnali, ale zasáhl VAR a gól Puškáče nakonec neplatil, jak jste viděl tuto důležitou situaci?

Byl jsem metr od toho a bylo jasně vidět, že Pušky Jardu Zeleného stáhl, takže jsem byl celkem klidný.

V Jablonci bylo po dlouhé době vyprodáno, jak jste s užili atmosféru?

Byla opravdu skvělá a navíc si myslím, že víc fanoušků jsme tu měli my, takže jsme se cítili jako doma. Lidi si zápas podle mě užili, byl to hezký fotbal a jsme rádi za tři body.

Před zápasem se oficiálně loučil s fotbalem Tomáš Hübschman, bývalý hráč Jablonce, Sparty, Šachtaru Doněck i české reprezentace. Co říkáte na jeho dlouhou a velmi úspěšnou kariéru?

Když jsem Tomášovi gratuloval, tak jsem mu říkal, že mu závidím tu kariéru, jakou měl, a určitě mi v lize bude chybět. Já si myslím, že by ještě rok zvládl a vypadal by pořád dobře. Je to skvělý kluk, byl výborným fotbalistou, obdivoval jsem ho v nároďáku a myslím, že byl ve svém nejlepším období trochu nedoceněný.