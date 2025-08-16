Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Jablonec - Slavia, po zranění se vrací Ogbu, v základu je i Schranz

Autor:
Sledujeme online   19:04
Slávističtí fotbalisté usilují v pátém kole Chance Ligy o čtvrtou výhru v řadě. Od 20 hodin hrají na půdě Jablonce, který je v případě vítězství může přeskočit. Zápas sledujte v podrobné online reportáži.

Jablonecký Michal Beran v hlavičkovém souboji s Christosem Zafeirisem ze Slavie. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Slavia, která obhajuje mistrovský titul, hned na úvod nového ročníku překvapivě ztratila doma s Hradcem Králové (2:2). V následujících třech utkáních nicméně třikrát zvítězila, ani jednou neinkasovala a vyšvihla se do čela tabulky o skóre před Spartu a Zlín.

Do zápasu v Jablonci nasadil kouč Jindřich Trpišovský následující sestavu: Staněk – Holeš, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Oscar, Bořil – Kušej, Schranz, Provod.

Jablonec zatím navazuje na výkony z uplynulé sezony. V prvních dvou kolech obral Spartu i Plzeň (oba 1:1), pak začal sbírat výhry – porazil Hradec (2:0) i Bohemians (1:0).

Když doma na Slavii narazil naposledy, zvládl proti ní v závěru otočit skóre z 0:2 na 3:2.

Chance Liga 2025/2026
16. 8. 2025 20:00
Jablonec : Slavia 0 : 0
()
Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

5. kolo

3. kolo

6. kolo

Kompletní los

4. kolo

5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
6. FK JablonecJablonec 4 2 2 0 5:2 8
7. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 7:5 5
9. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
10. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 1 1 2 10:11 4
12. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Fotbalové přestupy ONLINE: Podpisy talentů, Lipsko má náhradu za Šeška

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Ml. Boleslav - Hradec Kr. 3:2, John nastřílel hattrick, hosté opět dohrávali v deseti

Mladá Boleslav v novém ročníku fotbalové ligy poprvé zvítězila, Hradec Králové porazila 3:2 díky hattricku Johna. Hosté potřetí v řadě dohrávali v deseti, červenou kartu viděl Uhrinčať. Za...

16. srpna 2025  16:20,  aktualizováno  19:13

Dukla - Plzeň 2:0, skvělý výkon outsidera, rozhodl Peterka. Trápení hostů pokračuje

Aktualizujeme

Plzeňští fotbalisté se v domácí soutěži nadále trápí. V pátém kole překvapivě padli na hřišti Dukly 0:2 a potřetí v řadě ztratili body. Skóre otevřel Peterka, ještě v prvním poločase pak na konečných...

16. srpna 2025,  aktualizováno  19:07

ONLINE: Jablonec - Slavia, po zranění se vrací Ogbu, v základu je i Schranz

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté usilují v pátém kole Chance Ligy o čtvrtou výhru v řadě. Od 20 hodin hrají na půdě Jablonce, který je v případě vítězství může přeskočit. Zápas sledujte v podrobné online...

16. srpna 2025  19:04

Slovácko - Teplice 2:1, první výhra pro domácí, k obratu jim pomohlo vyloučení

Aktualizujeme

Fotbalisté Slovácka poprvé v sezoně vyhráli. V pátém kole Chance Ligy si poradili s Teplicemi, ačkoliv po Trubačově trefě ztráceli. Po vyloučení hostujícího Radosty ale v závěru otočili stav díky...

16. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:01

Olomouc - Zlín 1:0, nováček hrál většinu času v deseti, v závěru rozhodl Vašulín

Aktualizujeme

Zlínští fotbalisté poprvé po návratu mezi elitu prohráli. V pátém kole Chance Ligy nestačili na Olomouc, proti níž hráli od 19 minuty bez Černína, který byl vyloučen po druhé žluté kartě. O domácí...

16. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  18:58

ONLINE: Dioufův hořký debut, West Ham vycvičil nováček. V akci je City

Sledujeme online

El Hadji Malick Diouf si odkroutil v dresu West Hamu soutěžní premiéru, na hřiště se dostal i Tomáš Souček. Ani duo bývalých slávistů ale v prvním kole nové sezony Premier League nezabránilo porážce...

16. srpna 2025  13:20,  aktualizováno  18:23

Úleva pro mistra. Barceloně se podařilo zaregistrovat Garcíu a Rashforda

Mistrovské Barceloně se podařilo krátce před startem španělské fotbalové ligy zaregistrovat dva nové hráče, brankáře Joana Garcíu a útočníka Marcuse Rashforda. Klub na webu potvrdil, že oba budou k...

16. srpna 2025  14:26

Budějovice vyhrály zápas. Ve druhé lize překvapivě porazily Žižkov

Fotbalisté Českých Budějovic v 6. kole druhé ligy nečekaně zvítězili v Praze nad Žižkovem 1:0. Dynamo si připsalo premiérový triumf v sezoně, v soutěžním duelu vyhrálo v základní době poprvé od konce...

16. srpna 2025  13:36

Slavie se nebojíme, hlásí jablonecký Gruzínec. Přeje si postup do Evropy

První ligu v Česku hraje už šest a půl roku, ale až na dvanáctý pokus se dočkal triumfu nad Slavií. Gruzínský fotbalista Vachtang Čanturišvili alias Vakho ho oslavil letos v květnu v dresu FK...

16. srpna 2025  10:30

Kluci musí poslouchat. Moje příjmení? Pro brankáře slušivé, říká Hrdina ze Zbrojovky

Ráno vstane, letmo přejede pohledem poličku voňavek, mrkne z okna na počasí a pečlivě zvolí, čím si zpříjemní den. „Každý je jiný, některé parfémy třeba mému okolí tolik nevoní, ale já se voním pro...

16. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Rasismus na Liverpoolu. Semenya urážel fanoušek, sudí musel přerušit zápas

Když sudí Anthony Taylor po necelé půlhodině zápas na pár minut přerušil, fanoušci na stadionu i televizorů byli poněkud zmatení. Až později vyšlo najevo, že si křídelník Bournemouthu Antoine Semenyo...

16. srpna 2025  8:15

Rozhodčí v lize žen dostanou přidáno. Motivace pro další holky, je jich málo, zní z FAČR

Fotbalová liga žen začíná už tento víkend. Nabídne 20 kol, celkem 80 zápasů. Pískat je budou tradičně ženské rozhodčí. FAČR však dlouhodobě řeší, že je jich málo. Jedním ze způsobů, jak je přilákat a...

16. srpna 2025  5:59

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.