ONLINE: Jablonec - Slavia, po zranění se vrací Ogbu, v základu je i Schranz

Slavia, která obhajuje mistrovský titul, hned na úvod nového ročníku překvapivě ztratila doma s Hradcem Králové (2:2). V následujících třech utkáních nicméně třikrát zvítězila, ani jednou neinkasovala a vyšvihla se do čela tabulky o skóre před Spartu a Zlín.
Do zápasu v Jablonci nasadil kouč Jindřich Trpišovský následující sestavu: Staněk – Holeš, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Oscar, Bořil – Kušej, Schranz, Provod.
Jablonec zatím navazuje na výkony z uplynulé sezony. V prvních dvou kolech obral Spartu i Plzeň (oba 1:1), pak začal sbírat výhry – porazil Hradec (2:0) i Bohemians (1:0).
Když doma na Slavii narazil naposledy, zvládl proti ní v závěru otočit skóre z 0:2 na 3:2.