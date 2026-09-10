ODPÍSKÁNO: Vavro neměl dostat červenou, říká expert. Co vyloučení v Jablonci?

Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Situace se odehrála v 90. minutě.
Vavro před polovinou hřiště vlétl pod nohy unikajícímu Umarovi, který stačil nadskočit, ale třicetiletý slovenský stoper pak ještě přizvedl nohu a soupeře zasáhl.
„Já si myslím, že to je jasná červená karta. Ten kluk, kdyby nenadskočil, tak je průšvih. Jasná červená,“ říkal hradecký kouč David Horejš. „On ho vlastně netrefil, ale rozhodčí říkal, že ta intenzita byla tak velká, že kdyby nenadskočil... tak tohle nechce. Říkal jsem, že tomu rozumím, ale pořád si myslím, že to byla žlutá karta,“ reagoval jeho protějšek Radoslav Kováč.
Červenou kartu viděl plzeňský stoper Denis Vavro. 🟥— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) September 9, 2026
Rozhodčí Dalibor Černý šel ještě situaci přezkoumat k videu, rozhodnutí se ale neměnilo.#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/65TcLQhkM4
„Tohle je klasický příklad bezohledného způsobu provedení zákroku. Nic víc, nic míň. „Skok“ k míči je intenzivní, ale to je tak všechno,“ říká Mareš.
„Noha směřuje dolů k míči, zákrok zahájí v hratelné vzdálenosti míče a ke kontaktu dojde holenní částí nohy s nártem soupeře, takže neohrožuje bezpečnost hráče. Rozhodčí se patrně nechal unést právě tím skokem. Přestupek se odehraje přímo před očima čtvrtého rozhodčího, který o něm má nejlepší přehled,“ vysvětluje.
Sudí Dalibor Černý Vavrovi udělil červenou kartu a svůj názor nezměnil ani ve chvíli, kdy ho videoasistent zavolal k monitoru, což se nestává často.
„VAR v situaci správně intervenoval. Co je však pro mě osobně zarážející, že si rozhodčí po zhlédnutí videa trvá na svém rozhodnutí a ještě jednou jej potvrzuje opakovaným ukázáním karty vyloučenému hráči. Veškerá zodpovědnost za rozhodnutí jde pak výhradně za hlavním rozhodčím,“ doplňuje Mareš.
Lidská chyba u videa v Jablonci
Byl to jeden z nejbizarnějších momentů dosavadního ročníku.
Jablonec v zápase s Baníkem zvýšil 20 minut před koncem na 3:0 zásluhou Polidara. Sudí Aleš Mach nejprve ukázal do středového kruhu, ale pak mu od videoasistent sdělil, že se jednalo o ofsajd.
„Tohle rozhodnutí videorozhodčího bylo překvapivé. Obecně z běžného pohledu na hrací plochu ani mně nepřišlo, že by některý z útočících hráčů měl být v ofsajdovém postavení. Samozřejmě jedná se o úhel záběru kamery, ale i tak,“ tvrdí Mareš.
Kuriózní moment v Jablonci! 👀— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) September 9, 2026
Domácí vstřelili branku, kterou VAR nejprve odvolal. Po krátké chvíli ale nakonec byla situace ještě jednou přehodnocena a gól nakonec platí.#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/7BtIyA9p8L
Grafika v televize pak ukázala, že v ofsajdu údajně stál Hollý, jenž Polidarovi přihrával před prázdnou bránu. Jenže bylo zarážející, že kalibrovaná čára zcela ignorovala ostravského Míčka, jenž byl v tu chvíli předposledním obráncem a udržel Hollého ve hře.
Díky střídání však VAR svou chybu stačil objevit a branka nakonec platila. Pokud by hra byla navázána, už by to vrátit nešlo.
„Nakonec vyšlo najevo, že došlo k lidské chybě ve videocentru, kdy videorozhodčí „přiložil“ kalibrovanou čáru nikoli k noze či tělu předposledního bránícího hráče, ale až toho „třetího“. Je to chyba videorozhodčího, naštěstí pro tento okamžik se podařilo i díky přerušené hře chybu objevit,“ přidává Mareš.
Chaluš správně vyloučen
Prožil hodně smolný večer.
Ostravskému Chalušovi nejprve kvůli ofsajdu v první půli neuznali gól a zkraje té druhé byl vyloučen, když na vlastní půlce zatáhl unikajícího Aliouma.
„V dané situaci Chaluš krátce držel útočícího hráče za ruku. Přestože se zákrok odehrál mírně ze strany od branky, útočník se v daném okamžiku nacházel v situaci, kdy měl reálnou možnost pokračovat v útočné akci přímo na branku. Míč by měl pod kontrolou i s ohledem na jeho směr a rychlost a měl k němu blíže než brankář,“ popisuje Mareš.
Smolný zápas pro Matěje Chaluše 🫣— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) September 9, 2026
V prvním poločase mu byla odvolána branka, ve druhé půli pak viděl červenou kartu. 🟥#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/Llfg9f6LCA
V dané situace se také řešilo, zda byl Chaluš opravdu posledním a jestli by náhodou Aliouma nestačil zakřižovat další bránící hráč.
„Druhý bránící hráč hostí se sice nacházel přibližně na stejné úrovni ve střední části hrací plochy, ale zhruba 20 metrů od souboje a vzhledem k tomuto postavení a směru vývoje útočné akce neměl reálnou možnost do této akce včas zasáhnout,“ tvrdí Mareš.
Sudí Mach nicméně možná právě kvůli postavení druhého obránce Chaluše vyloučil až po kontrole u videa.
„Rozhodčí měl po nařízení volného kopu hostujícího hráče Chaluše vyloučit, měl dobré postavení i výhledové podmínky. Byla to nejen jeho chyba, v dané situaci mohl zasáhnout i asistent a poskytnout informaci ke správnému rozhodnutí. Videorozhodčí vyhodnotil situaci zcela správně jako zmaření zjevné brankové možnosti,“ přidává Mareš.
Nebýt to gól, kopala by se penalta
A do třetice zápas v Jablonci.
Ten otevřel skóre v závěru první půle po krásné střele Nováka zpoza vápna. Kdyby však Novák neskóroval, domácí by nejspíš kopali penaltu.
„Dosažení branky předcházel souboj hráčů o vysoký míč uvnitř pokutového území hostí, kdy na míč skákali dva bránící hráči hostí a domácí útočník. V této situace při výskoku došlo v souboji o míč k udeření rukou ze strany hráče Traorého do obličeje Polidara,“ všímá si Mareš.
Novákova raketa 🚀 pic.twitter.com/h6h9WxbAXn— Chance Liga (@chanceliga) September 9, 2026
„Jednalo se o přestupek, za který se nařizuje pokutový kop a hráč, který se provinil, musí být potrestán žlutou kartou. Pro rozhodčího se jednalo o skrytý přestupek, z jeho postavení jej měl schovaný za těly obou bránících hráč,“ navazuje.
Nakonec ale VAR tuhle situaci vůbec nemusel řešit, jelikož padl gól.
„Hra pokračovala a po čtyřech až pěti přihrávkách byla dosažena branka. V případě, že by akce neskončila dosažením branky, musel by VAR intervenovat a rozhodčí by za přestupek Traorého nařídil pokutový kop a udělil by mu osobní trest,“ uzavírá Mareš.