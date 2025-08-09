Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Zlín - Ml. Boleslav 0:0, potvrdí domácí skvělý vstup do nové sezony?

Autor:
16:45aktualizováno  17:02
Po třech utkáních mají sedm bodů a překvapivě se drží na špici ligy. Ve čtvrtém kole vyzvou fotbalisté Zlína doma Mladou Boleslav, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Boj o balon v zápase mezi Zlínem a Mladou Boleslaví. | foto: ČTK

Zlínu se zatím návrat do první ligy daří na výbornou. Nejprve porazil Teplice (3:1), pak remizoval se Slováckem (1:1) a naposledy si poradil i s rozjetou Karvinou (1:0).

Zaskočí také Mladou Boleslav?

Ta v úvodu sezony nepůsobí špatným dojmem, ale získala pouze jeden bod, když doma přišla o náskok a jen remizovala s Libercem 3:3. Pak sahala po remíze i na Spartě, ale po penaltě v závěru prohrála (2:3).

Minulý týden měla hrát s Plzní, ale ta si duel kvůli úvodnímu zápasu 3. předkola Ligy mistrů odložila.

9. 8. 2025 17:00
Zápas probíhá
Zlín : Ml. Boleslav 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, A. Křapka, J. Černín, M. Fukala - J. Didiba, M. Cupák, M. Pišoja, C. Nombil, L. Bartošák - T. Poznar
Sestavy:
A. Mandous - D. Kostka, M. Králik, F. Prebsl, T. Král - R. Macek, D. Pech, F. Lehký, M. Ševčík, S. John - M. Vojta
Náhradníci:
D. Machalík, J. Kalabiška, M. Koubek, T. Ulbrich, J. Kolář, S. Belaník, Š. Polášek, Z. Načkebija, S. Petruta, R. Ovesný, S. Kanu
Náhradníci:
J. Fulnek, J. Klíma, J. Floder, D. Mareček, N. Penner, J. Zíka, J. Kolařík, J. Buryán, D. Langhamer, D. Kozel, D. Donát
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 3 2 1 0 7:4 7
2. FC ZlínZlín 3 2 1 0 5:2 7
3. SK Slavia PrahaSlavia 3 2 1 0 5:2 7
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 2 1 0 3:1 7
5. MFK KarvináKarviná 3 2 0 1 4:2 6
6. FK JablonecJablonec 3 1 2 0 4:2 5
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 1 1 0 6:2 4
8. FC Slovan LiberecLiberec 3 1 1 1 6:6 4
9. FK TepliceTeplice 2 1 0 1 4:3 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 0 2 1:5 3
11. FK Dukla PrahaDukla 3 0 2 1 1:3 2
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 1 5:6 1
13. FC Baník OstravaOstrava 2 0 1 1 1:2 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 1:3 1
15. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 1 2 3:6 1
16. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 3:10 0
Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

