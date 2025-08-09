ONLINE: Zlín - Ml. Boleslav 0:0, potvrdí domácí skvělý vstup do nové sezony?

Zlínu se zatím návrat do první ligy daří na výbornou. Nejprve porazil Teplice (3:1), pak remizoval se Slováckem (1:1) a naposledy si poradil i s rozjetou Karvinou (1:0).
Zaskočí také Mladou Boleslav?
Ta v úvodu sezony nepůsobí špatným dojmem, ale získala pouze jeden bod, když doma přišla o náskok a jen remizovala s Libercem 3:3. Pak sahala po remíze i na Spartě, ale po penaltě v závěru prohrála (2:3).
Minulý týden měla hrát s Plzní, ale ta si duel kvůli úvodnímu zápasu 3. předkola Ligy mistrů odložila.
S. Dostál - M. Kopečný, A. Křapka, J. Černín, M. Fukala - J. Didiba, M. Cupák, M. Pišoja, C. Nombil, L. Bartošák - T. Poznar
D. Machalík, J. Kalabiška, M. Koubek, T. Ulbrich, J. Kolář, S. Belaník, Š. Polášek, Z. Načkebija, S. Petruta, R. Ovesný, S. Kanu
J. Fulnek, J. Klíma, J. Floder, D. Mareček, N. Penner, J. Zíka, J. Kolařík, J. Buryán, D. Langhamer, D. Kozel, D. Donát