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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Zbrojovka - Hradec Kr., domácí chtějí v dohrávce získat třetí výhru v řadě

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Sledujeme online   17:30

Fotbalisté brněnské Zbrojovky se radují z gólu. | foto: ČTK

Vyhráli dvě ligová utkání v řadě, navázat na to fotbalisté Zbrojovky Brno chtějí ve středeční dohrávce 4. kola Chance Ligy proti Hradci Králové. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Zbrojovka zatím zažívá povedený návrat mezi elitu, když získala v pěti zápasech 10 bodů, navíc porazila Spartu a remizovala v Plzni.

Pokud zvítězí i teď, dotáhne se na druhý Liberec.

Hradec si zápas s ní odkládal kvůli účasti v předkolech evropských pohárů, nakonec ale nepostoupil ani do Evropské ani do Konferenční ligy.

O víkendu pak v domácí soutěži prohrál 0:2 s Libercem.

Chance Liga 2026/2027
2. 9. 2026 18:00
Zbrojovka : Hradec Kr.
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Sestavy:
A. Hrdina - J. Klíma, F. Vedral, Kaká, J. Zmrhal - J. Janetzký, L. Penxa, P. Ševčík, B. Kanakimana, T. Vachoušek - D. Vašulín
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Mielke - D. Ludvíček, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - D. Trubač, T. Slončík, M. van Buren
Náhradníci:
A. Vaníček, D. Granečný, P. Žitný, P. Čavoš, O. Velich, Š. Langer, E. Hunal, A. Dante, L. Saal, M. Rymarenko, O. Prodělal
Náhradníci:
M. Valenta, T. Petrášek, P. Vízek, J. Chvátal, A. Vlkanova, M. Vágner, J. Hodek, E. Fernandes Neto, A. Umar, R. Abajas
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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