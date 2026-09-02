ONLINE: Zbrojovka - Hradec Kr., domácí chtějí v dohrávce získat třetí výhru v řadě

Zbrojovka zatím zažívá povedený návrat mezi elitu, když získala v pěti zápasech 10 bodů, navíc porazila Spartu a remizovala v Plzni.
Pokud zvítězí i teď, dotáhne se na druhý Liberec.
Hradec si zápas s ní odkládal kvůli účasti v předkolech evropských pohárů, nakonec ale nepostoupil ani do Evropské ani do Konferenční ligy.
O víkendu pak v domácí soutěži prohrál 0:2 s Libercem.
A. Hrdina - J. Klíma, F. Vedral, Kaká, J. Zmrhal - J. Janetzký, L. Penxa, P. Ševčík, B. Kanakimana, T. Vachoušek - D. Vašulín
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Mielke - D. Ludvíček, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - D. Trubač, T. Slončík, M. van Buren
A. Vaníček, D. Granečný, P. Žitný, P. Čavoš, O. Velich, Š. Langer, E. Hunal, A. Dante, L. Saal, M. Rymarenko, O. Prodělal
M. Valenta, T. Petrášek, P. Vízek, J. Chvátal, A. Vlkanova, M. Vágner, J. Hodek, E. Fernandes Neto, A. Umar, R. Abajas