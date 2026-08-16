V Mladé Boleslavi (0:2) nastoupil po boku Ševínského, kterého tentokrát v sestavě zastoupil a utvořil dvojici s Dánem Sörensenem.
A už v deváté minutě otevřel skóre.
Po rohovém kopu sparťané zůstali na míči u vápna, Irving zleva poslal centr a nehlídaný Guddal se trefil přesně k zadní tyči.
„Jsem stoper, takže nedávám góly často, ale tentokrát mi to vyšlo, což je super,“ usmál se.
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Nepřekvapí, že se prosadil po centru, vždyť měří 203 centimetrů a v daný okamžik ani nemusel pořádně vyskočit. Když se ale podíváte na jeho statistiky, zjistíte, že má ve čtyřiadvaceti teprve čtyři branky – tu poslední navíc vstřelil před více než dvěma lety.
„Jsem vysoký a statný chlap, takže mám u rohů potenciál, ale zatím se mi z nich moc nedařilo. Ale hodně na tom pracuji s trenérem standardek Jackem Wilsonem a chceme tuhle mou dovednost maximalizovat. Proti Teplicím jsme mohl dát i více gólů, takže ještě mám na čem pracovat,“ přitakal.
O standardních situacích pak hovořil také trenér Brian Priske.
„Byl to náročný týden, po Lyonu (0:3) jsme řešili hodně věcí a jedna z nich byly také standardní situace, z nichž jsme nebyli tak nebezpeční. Jack to dostal za úkol a mám radost, že jsme z nich byli efektivnější. V téhle soutěži jsou důležité,“ popsal kouč.
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„Já a Asger se snažíme spolupracovat a navzájem si blokovat hráče, aby byl pokaždé jeden z nás volný. A důležité jsou také druhé balony. Andrew to v téhle situaci udělal skvěle, našel mě na zadní tyči a já tam byl sám, takže to bylo celkem snadné. Zkrátka vytěžit z toho maximum,“ přidal Guddal.
Kromě gólu se několikrát snažil podpořit ofenzivu vyvezením balonu a už tradičně od něj a Sörensena začínala rozehrávka.
Guddal o stažených štulpnách
Je to věc, které si vzhledem k jeho dlouhým nohám všimnete hned. Guddal nosí své štulpny stažené až nezvykle nízko.
„Nic zvláštního za tím není. Začal jsem s tím, když mi bylo čtrnáct, a funguje to, takže to nemám důvod měnit,“ usmál se, když na tohle téma padl dotaz na tiskové konferenci.
Guddal si nakonec připsal 75 přesných přihrávek z celkových jedenaosmdesáti (úspěšnost 93 %).
„To je jedna z mých silnějších stránek. Dostávám určité instrukce, ale současně prostě zkouším s míčem, co umím. Často nás napadají, takže je potřeba z toho vyjet, aby se nám otevřelo hřiště. Chci ukázat svou kvalitu na balonu a být ofenzivní,“ vysvětloval.
Ale do obrany ještě má na čem pracovat.
V některých osobních soubojích působil možná i kvůli své výšce neohrabaně a v první půli namazal do šance Pulkrabovi, když zazmatkoval a poslal slabou malou dolů Surovčíkovi. Před týdnem v Boleslavi byl u prvního gólu, když ho na pravé straně vymotal John.
„Nikdo nebyl minulý týden spokojený a je pravda, že asi jsem mohl u prvního gólu pracovat líp, ale takové věci se zkrátka stávají. Stejně jako všichni ostatní jsem to chtěl odčinit a měl jsem se z čeho poučit,“ pronesl.
Ve Spartě je po příchodu z Tromsö dva týdny a zatím mohl hrát pouze domácí soutěž – kvůli účasti v předkole Evropské ligy s Hradcem Králové ho Sparta bude moct na soupisku pro evropské poháry dopsat až na hlavní fázi.
Právě po odvetě s Hradcem na východě Čech jel rovnou do Prahy, čehož si všimla média.
„Bylo to zvláštní, protože jsem o Spartě věděl, ale musel jsem ještě hrát za Tromsö proti Hradci. Přímo z toho zápasu jsem pak cestoval do Prahy a novináři to natočili, ale já to neřešil a byl jsem šťastný. Sparta je velký klub a byl to pro mě z Norska velký krok. Je tady velký tlak, ale myslím, že ho zatím zvládám,“ uzavřel Guddal.