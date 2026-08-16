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Guddalův gólový debut na Letné. Jsem vysoký, chci toho využívat častěji, slíbil

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  6:11
Sparťan Tobias Guddal otevřel skóre zápasu proti Teplicím.

Sparťan Tobias Guddal otevřel skóre zápasu proti Teplicím. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Matěj Jurásek hovoří ke sparťanskému kotli.
Matěj Jurásek před sparťanským kotlem.
Sparťanský křídelník Josimar Alcócer slaví gól do sítě Teplic.
Sparťanský křídelník Josimar Alcócer v utkání s Teplicemi.
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Debut ve sparťanském dresu mu příliš nevyšel, o týden později si to ale na Letné vynahradil. Gólově se prosadil a přispěl sparťanským fotbalistům k vysoké výhře 4:1. „Bylo důležité proti Teplicím vyhrát, atmosféra byla super a moc jsem si to užil,“ liboval si norský stoper Tobias Guddal.

V Mladé Boleslavi (0:2) nastoupil po boku Ševínského, kterého tentokrát v sestavě zastoupil a utvořil dvojici s Dánem Sörensenem.

A už v deváté minutě otevřel skóre.

Po rohovém kopu sparťané zůstali na míči u vápna, Irving zleva poslal centr a nehlídaný Guddal se trefil přesně k zadní tyči.

„Jsem stoper, takže nedávám góly často, ale tentokrát mi to vyšlo, což je super,“ usmál se.

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Nepřekvapí, že se prosadil po centru, vždyť měří 203 centimetrů a v daný okamžik ani nemusel pořádně vyskočit. Když se ale podíváte na jeho statistiky, zjistíte, že má ve čtyřiadvaceti teprve čtyři branky – tu poslední navíc vstřelil před více než dvěma lety.

„Jsem vysoký a statný chlap, takže mám u rohů potenciál, ale zatím se mi z nich moc nedařilo. Ale hodně na tom pracuji s trenérem standardek Jackem Wilsonem a chceme tuhle mou dovednost maximalizovat. Proti Teplicím jsme mohl dát i více gólů, takže ještě mám na čem pracovat,“ přitakal.

O standardních situacích pak hovořil také trenér Brian Priske.

„Byl to náročný týden, po Lyonu (0:3) jsme řešili hodně věcí a jedna z nich byly také standardní situace, z nichž jsme nebyli tak nebezpeční. Jack to dostal za úkol a mám radost, že jsme z nich byli efektivnější. V téhle soutěži jsou důležité,“ popsal kouč.

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„Já a Asger se snažíme spolupracovat a navzájem si blokovat hráče, aby byl pokaždé jeden z nás volný. A důležité jsou také druhé balony. Andrew to v téhle situaci udělal skvěle, našel mě na zadní tyči a já tam byl sám, takže to bylo celkem snadné. Zkrátka vytěžit z toho maximum,“ přidal Guddal.

Kromě gólu se několikrát snažil podpořit ofenzivu vyvezením balonu a už tradičně od něj a Sörensena začínala rozehrávka.

Guddal o stažených štulpnách

Je to věc, které si vzhledem k jeho dlouhým nohám všimnete hned. Guddal nosí své štulpny stažené až nezvykle nízko.

„Nic zvláštního za tím není. Začal jsem s tím, když mi bylo čtrnáct, a funguje to, takže to nemám důvod měnit,“ usmál se, když na tohle téma padl dotaz na tiskové konferenci.

Guddal si nakonec připsal 75 přesných přihrávek z celkových jedenaosmdesáti (úspěšnost 93 %).

„To je jedna z mých silnějších stránek. Dostávám určité instrukce, ale současně prostě zkouším s míčem, co umím. Často nás napadají, takže je potřeba z toho vyjet, aby se nám otevřelo hřiště. Chci ukázat svou kvalitu na balonu a být ofenzivní,“ vysvětloval.

Ale do obrany ještě má na čem pracovat.

V některých osobních soubojích působil možná i kvůli své výšce neohrabaně a v první půli namazal do šance Pulkrabovi, když zazmatkoval a poslal slabou malou dolů Surovčíkovi. Před týdnem v Boleslavi byl u prvního gólu, když ho na pravé straně vymotal John.

„Nikdo nebyl minulý týden spokojený a je pravda, že asi jsem mohl u prvního gólu pracovat líp, ale takové věci se zkrátka stávají. Stejně jako všichni ostatní jsem to chtěl odčinit a měl jsem se z čeho poučit,“ pronesl.

Fanoušci Sparty při utkání s Teplicemi.

Ve Spartě je po příchodu z Tromsö dva týdny a zatím mohl hrát pouze domácí soutěž – kvůli účasti v předkole Evropské ligy s Hradcem Králové ho Sparta bude moct na soupisku pro evropské poháry dopsat až na hlavní fázi.

Právě po odvetě s Hradcem na východě Čech jel rovnou do Prahy, čehož si všimla média.

„Bylo to zvláštní, protože jsem o Spartě věděl, ale musel jsem ještě hrát za Tromsö proti Hradci. Přímo z toho zápasu jsem pak cestoval do Prahy a novináři to natočili, ale já to neřešil a byl jsem šťastný. Sparta je velký klub a byl to pro mě z Norska velký krok. Je tady velký tlak, ale myslím, že ho zatím zvládám,“ uzavřel Guddal.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
6. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
7. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
12. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 1 3 3:9 1
16. FC ZlínZlín 4 0 0 4 3:9 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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