Sparta otočila malé derby a drží náskok na čele. Budějovice se dál trápí

Slavia uzavřela sobotní program a fanouškům v Edenu udělal radost už poměrně svižný úvod.

V sedmé minutě totiž domácí vedli po Jurečkově proměněné penaltě za olomouckou ruku Navrátila v pokutovém území, když záložník blokoval Bořilovu ránu z dálky. Sudí Petřík odběhl k monitoru a rozhodl jasně.

Domácí útočník se vrátil do hry od května, kdy rovněž v Edenu skóroval proti Mladé Boleslavi. V aktuální sezoně dosud pouze vysedával na lavičce a spekuluje se o jeho přestupu.

Slávisté pak dál hrozili, z přímého kopu nastřelil Zafeiris tyč, opakovaně se zaskvěl gólman Stoppen, ale další gól už do poločasu nepřidali.

A dlouho to nešlo ani v tom druhém, fanoušci na další střelu na bránu čekali až do 88. minuty, kdy se po samostatné akci prosadil tečovaným pokusem střídající Diouf.

Slavia se tak pohodovým vítězstvím naladila na odvetu třetího předkola Ligy mistrů proti belgickému Saint-Gilloise, jenž doma v úvodním utkání porazila 3:1.

Stejně je na tom také Sparta, kterou v úterý čeká odveta proti FCSB v Bukurešti po domácí remíze 1:1. I ta se naladila vítězstvím, ale skóre 2:1 se podobně lehce nerodilo.

Už proto, že hosté na Bohemians prohrávali, stejně jako naposledy na jaře. Prosadil se Júsuf, který pláchl pomalejšímu Rossovi. Našli byste ještě další paralely, v nastavení první půle rovněž srovnával Vitík a ve druhém poločase nakonec totožně rozhodl Birmančevič. Jen tentokrát nepřidal další gól.

Obhájce titulu tak udržel stoprocentní bilanci, jistotu první příčky do dalšího kola a také dvoubodový náskok.

„Po čtyřech kolech máme 12 bodů stejně jako před rokem. Jsem hlavně rád za výhru, odvádíme dobrou práci. Pokud budeme do každého zápasu vstupovat s takovým odhodláním jako dnes, můžeme každý vyhrát. Viděl jsem pozitiva, třeba přístup našeho týmu, nebo jak jsme reagovali, když jsme prohrávali,“ řekl sparťanský trenér Lars Friis.

Letenští v soubojích s pražskými týmy mimochodem neprohráli už jedenáctkrát v řadě. Podruhé dostal kapitánskou pásku záložník Lukáš Sadílek a podruhé s ní venku zvítězil. Bohemians na Spartu doma nevyzráli už třiadvacet let.

Na závěr nedělního programu si nejvyšší výhru kola připsala Plzeň. Proti Karviné hrála od 26. minuty a vyloučení Čavoše v početní výhodně a zhruba po hodině hry vedla už 4:0, další dvě branky jí navíc sudí odvolal pro ofsajd.

Zářily hlavně letní posily, Vašulín se dvakrát prosadil, Slončík zapsal ke gólu i asistenci.

„To utkání nám hodně sedlo, od první minuty jsme hráli velmi dobře a nátlakově. Dařila se nám kombinace a skvěle jsme trefili i sestavu. Těch gólů mohlo být klidně víc, ale nebuďme neskromní,“ usmál se šibalsky trenér Koubek v rozhovoru pro O 2 TV Sport.

Úplně perfektní zápas to ale od Plzně nebyl, dvacet minut před koncem dostal po pár vteřinách na trávníku červenou kartu Sene a srovnal počty. I ve hře deset na deset ale domácí přidali další gól, penaltu proměnil Jirka.

Plzeň díky lepšímu skóre poskočila na druhé místo před Slavii.

Na čtvrté příčce je překvapivě Jablonec, který pod vedením staronového trenéra Kozla dosud nasbíral sedm bodů. Ve čtvrtém kole rozhodl utkání na Dukle dvěma góly v závěrech obou poločasů. Nejprve se trefil Hollý, pojistku přidal Kanakimana. Dukla krátce před druhou obdrženou brankou neproměnila pokutový kop.

„Rozhodujícím momentem celého zápasu byla penalta, ale podržel nás Honza Hanuš, nějak jsem tušil, že ji chytne. Těší mě, že za čtyři kola jsme jen jednou inkasovali,“ pravil Kozel.

Naopak Dukla po třetí porážce spadla na předposlední místo.

Pod ní jsou nadále Budějovice, které i po čtvrtém kole čekají na první bodový zisk. Ani ve druhém utkání pod novým koučem Strakou nedokázaly zvítězit a v Mladé Boleslavi prohrály vysoko 0:4. Během posledních šesti sezon v první lize byl po prvních čtyřech kolech jeden z týmů bez bodu pouze ve dvou případech – Budějovice nyní a Budějovice před rokem...

„Musíme se k tomu postavit čelem, nemůžu teď hráče peskovat. Řekl jsem jim, že z cesty, kterou jsme nastoupili, neuhneme. Důležité je, aby hráči věřili tomu, co a jak děláme,“ burcoval Straka.

Mladoboleslavští navázali na domácí vítězství nad Slováckem (3:0) a naladili se na odvetu Konferenční ligy s Hapoelem Beer Ševa. Krásným úvodním gólem se navíc blýskl Králik.

Z vítězství se radoval i pátý pohárový zástupce.

Baník, nabuzený těsnou porážkou 0:1 v Kodani po bojovném výkonu, doma hrál proti Hradci dlouhou přesilovku po vyloučení Kučery. Svého soupeře tlačil, ale jediné a vítězné trefy se dočkal až v první nastavené minutě. Dvacetiletý stoper Uchenna chytře tečoval Rigovu střelu za záda jinak skvěle chytajícího Zadražila.

Hradec přitom mohl jít do vedení, jenže v první půli z pokutového kopu selhal Mihálik. Zkusil to střelou do středu brány, ale Markovič ho vychytal. Hradečtí mimochodem podruhé za sebou dohrávali v deseti a po porážce klesl na osmé místo.

„Hodnotím to pozitivně. A byl bych pozitivní, i kdybychom nevyhráli. Vítězstvím je ale spokojenost umocněná. A musím vyzvednout Markoviče, i když se smál, že to byla jediná situace, kterou musel řešit,“ neskrýval radost kouč Hapal.

O příčku pod Baníkem se ztrátou jednoho bodu je Slovácko, které se proti Pardubicím konečně dočkalo prvního gólu i prvního vítězství v aktuálním ročníku. Půst trvající 330 minut utnul stoper Ndefe. Pardubice zůstávají ve spodní části tabulky se třemi body.

„Už to bylo nepříjemné, ne že jsme nevyhráli, ale hlavně to čekaní na první gól. Dozadu to kromě utkání v Mladé Boleslavi bylo dobré, ale dopředu jsme toho moc neměli. Jsme rádi, že jsme to prolomili,“ říkal další nováček mezi trenéry West.

A poprvé se ze tří bodů radovaly také Teplice, které na vlastním stadionu porazily ambiciózní Liberec 2:1. Ve čtvrté nastavené minutě se trefil Gning. Svěřenci trenéra Kováče padli podruhé v řadě a jsou desátí.

„Teplice nás ubouchaly a bohužel jedeme s prázdnou domů. Čtyři body po čtyřech zápasech je málo,“ smutnil Kováč.