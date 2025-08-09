ONLINE: Liberec - Dukla, dočkají se hosté první výhry v novém ročníku?

Dukla se v uplynulém ročníku zachránila až v baráži, ale před aktuální sezonou výrazně obměnila kádr a nově ji trénuje David Holoubek.
Pod ním sice nejprve padla v Karviné (0:2), ale pak získala cenný bod v Olomouci (0:0) a naposledy remizovala i s Baníkem (1:1).
Liberec má aktuálně čtyři body, ale výkonostně zůstává za očekáváním. Nejprve uhrál remízu v Boleslavi (3:3), pak doma těsně porazil Pardubice (2:1) a následně padl v Olomouci (1:2).
T. Koubek - A. Kayondo, Š. Gabriel, A. N’Guessan, M. Icha - V. Stránský, M. Hlavatý, A. Ghali, L. Masopust, P. Juliš - L. Mašek
R. Matrevičs - M. Purzitidis, E. Hunal, J. Svozil - M. Ambler, S. Tijani, J. Peterka, S. Isife - M. Čermák, N. Cissé, T. Jedlička
L. Pešl, I. Varfolomejev, J. Mikula, D. Plechatý, P. Hodouš, E. Mahmič, A. Soliu, L. Letenay, R. Krollis, P. Dulay, B. Nyarko
M. Žitný, Z. Šehovič, D. Kozma, D. Hašek, J. Fokam, C. Bačinský, Š. Šebrle, A. Jágrik, R. Holiš, J. Hrubeš, F. Matoušek