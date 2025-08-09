Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slavia - Teplice, do základu se vrací Oscar, hrají i Moses s Chytilem

Sledujeme online   19:15
Slávističtí fotbalisté chtějí vybojovat první domácí vítězství v novém ročníku Chance Ligy. Ve 4. kole hrají s Teplicemi, zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Slávistický univerzál Oscar přihrává balon kolem teplického Roberta Jukla. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slavia hned na úvod nového ročníku, v němž obhajuje mistrovský titul, ztratila s Hradcem Králové (2:2). Pak si nicméně připsala dvě výhry a se sedmi body se vyhoupla na druhé místo jen o skóre za Spartu.

Avšak před týdnem měla velké štěstí, po Chorého zkratu Slovácko kopalo penaltu, ale Daníček ji v samotném závěru neproměnil.

Bez Chorého se Slavia musí obejít v následujících šesti zápasech. Proti Teplicím zvolil trenér Trpišovský tuto sestavu: Staněk – Holeš, Zima, Bořil – Douděra, Zafeiris, Moses, Oscar – Kušej, Chytil, Provod.

Teplice si minulý víkend proti jinému pražskému týmu Bohemians (3:0) připsaly první bodový zisk v novém ročníku, o týden dříve však jejich duel v Ostravě přerušil déšť, takže mají dosud odehrané pouze dva kompletní zápasy.

Chance Liga 2025/2026
9. 8. 2025 20:00
Zápas probíhá
Slavia : Teplice 0 : 0
()
Sestavy:
J. Staněk - T. Holeš, D. Zima, J. Bořil - D. Douděra, D. Moses, C. Zafeiris, M. Oscar - V. Kušej, L. Provod, M. Chytil
Sestavy:
M. Trmal - N. Audinis, L. Takács, D. Večerka - M. Riznič, R. Jukl, R. Sedláček, D. Danihel - D. Trubač, M. Kozák, M. Pulkrab
Náhradníci:
I. Schranz, M. Sadílek, J. Markovič, I. Ogbu, L. Vorlický, Š. Chaloupek, D. Teah, Y. Sanyang, D. Hašioka, E. Fully
Náhradníci:
M. Radosta, L. Krejčí, M. Beránek, J. Cykalo, M. Náprstek, R. Ludha, J. Emmer, J. Švanda, K. Lichtenberg, J. Auta, P. Svatek
4. kolo

5. kolo

Kompletní los

3. kolo

4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
2. AC Sparta PrahaSparta 3 2 1 0 7:4 7
3. SK Slavia PrahaSlavia 3 2 1 0 5:2 7
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 2 1 0 3:1 7
6. MFK KarvináKarviná 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
8. FK JablonecJablonec 3 1 2 0 4:2 5
9. FK TepliceTeplice 2 1 0 1 4:3 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 0 2 1:5 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
13. FC Baník OstravaOstrava 2 0 1 1 1:2 1
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 1 2 3:6 1
16. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 3:10 0
ONLINE: Slavia - Teplice, do základu se vrací Oscar, hrají i Moses s Chytilem

Slávističtí fotbalisté chtějí vybojovat první domácí vítězství v novém ročníku Chance Ligy. Ve 4. kole hrají s Teplicemi, zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

