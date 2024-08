Je absolutní profesionál, chválil kouč Jurečku. Ten se o místo v sestavě porve

Svou první branku v sezoně vstřelil z penalty.

Po závaru ve vápně hostů sudí na základě záběrů u videa odhalil, že Pokorný zablokoval Bořilovu střelu rukou. Jurečka poslal Stoppena na opačnou stranu a otevřel skóre.

Podívejte se na proměněnou penaltu Václava Jurečky:

„Mám sebevědomí, takže jsem si tu penaltu vzít chtěl. Myslím, že jsem ji proměnil s přehledem a dodal nám klid na kopačky. Čekal jsem na pohyb gólmana, neměl jsem totiž Stoppena načteného,“ popisoval v rozhovoru pro O 2 TV Sport.

„Byl na ni určený, víme, že je kope dobře,“ přitakal posléze na tiskové konferenci trenér Jindřich Trpišovský.

Další příležitost měl Jurečka o deset minut později. Jeho tvrdou ránu, která nepříjemné zaplavala, nicméně Stoppen zvládl vyrazit. Jinak ale šance pro spoluhráče spíš vytvářel, nehrál jako klasický hrotový útočník.

„On už pro nás ani není hroťák, na tu pozici tam máme Filu, Chorého a Chytila. Venca už loni dal nejvíce gólů z té podhrotové pozice, případně z křídla. Tam s ním počítáme i letos,“ popsal Trpišovský.

Zvlášť ve druhé půli se několikrát snažil hledat právě Chorého, ale z jejich spolupráce nakonec branka nepadla. Definitivní pojistku tak přidal až v závěru Diouf. To byl Jurečka stále na hřišti, jako jediný z útočných hráčů odehrál celých devadesát minut.

„Musím poděkovat, že jsem dostal tu šanci. Chtěl jsem to uchopit za dobrý konec a pomoct týmu, což se myslím povedlo, protože to byl hodně těžký zápas. Olomouc zaslouží pochvalu, byla skvěle kondičně připravená, o to je výhra cennější,“ usmíval se, zatímco v rukou potěžkával cenu pro hráče utkání.

„Ačkoli dlouho nehrál, tak na něm byla vidět obrovská chuť. Staví se k tomu profesionálně,“ pochvaloval si Trpišovský.

Jurečkovu pracovitost zmínil hned několikrát. O to podivnější je, že třicetiletý útočník tak dlouho čekal na svou šanci, když uplynulý ročník zakončil s devatenácti trefami jako nejlepší ligový střelec.

„Kouše se to těžce, ale rozumím tomu. Kluci, kteří dorazili z reprezentace, mají formu a fotbal je kolektivní sport, takže musím počkat, poctivě makat a uvidím, jestli mě trenéři využijí, nebo ne,“ krčil rameny Jurečka.

Stojí snad za jeho absencí možný přestup do zahraničí?

„Dlouho jsme s Vencou seděli, probírali jsme to a je v tom víc věcí dohromady. Situace byla otevřená a prostě jsme začali s jinými hráči. Někteří ještě taky nenastoupili a na něj vyšla řada až teď. Nějaké věci byly otevřené, ale to nechci úplně vytahovat,“ mlžil Trpišovský.

V tuhle chvíli je nicméně stále hráčem Slavie a ukázal, že důležité góly pořád dávat umí. Dostane příležitost stát se potřetí za sebou králem střelců?