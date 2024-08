Chtěli jsme střídat dřív, ale nešlo to. Trpišovský ocenil Sigmu i výkon obrany

Slavii pomohla také penalta, díky které šla už v 7. minutě do vedení. Soupeře sice do dalších šancí nepouštěla, ale pojistku přidala až v samotném závěru po pěkné trefě Dioufa.

„Dobře jsme do toho vstoupili, rychle jsme vedli, pak jsme měli pár zajímavých momentů, ale už jsme nepřidali další gól a Sigma se postupně zlepšovala. Přesto si myslím, že jsme průběh kontrolovali,“ zhodnotil Trpišovský.

Jaký to byl zápas, trenére?

Z našeho pohledu hodně náročný, stál nás hodně sil. Olomouc potvrdila dobré výkony z prvních zápasů. Vydali se v téhle sezoně skvělým směrem, hrají náročný fotbal a bylo vidět, že hrají uvolněně. My jsme to zvládli díky skvělé defenzivě, díky práci týmu dozadu a tomu, jaká všichni dělali rozhodnutí. Navzdory té kvalitě, kterou soupeř má, jsme mu nedovolili žádné ohrožení branky a myslím, že ani žádnou střelu mezi tři tyče. To nás v zápase udrželo.

Počtvrté jste v lize udrželi čisté konto a váš dosud jediný inkasovaný gól byl ten vlastní proti Saint-Gilloise. Co na to říkáte?

Jsem samozřejmě rád, protože nám to zatím přináší výsledky. Myslím, že jsme navázali na přípravu, kde jsme také příliš gólů nedostávali. A není to jenom o obdržených gólech, ale myslím, že jsme zatím ani soupeři nedovolili příliš nebezpečných šancí. Myslím, že zlom nastal už v zimě a naše obrana se od té doby zlepšuje. Kluci dělají správná rozhodnutí. Třetí titul jsme udělali s dvanácti obdrženými góly a tenhle faktor může zase rozhodovat.

Slávistický bek Malick Diouf se raduje z gólu proti Olomouci.

V sestavě jste udělal několik změn, přesto vám to zase vyšlo.

No, úplně dobře to nevyšlo. Některé hráče jsme chtěli střídat dřív, ale kvůli průběhu to nebylo možné. S každým hráčem jsme konzultovali, jak na tom je, i vzhledem k tomu, abychom dobře rozložili síly před odvetou předkola Ligy mistrů. Někteří hráči vyloženě chtěli hrát, aby se dostali do tempa, ale ta střídání byla nakonec jiná, než jsme plánovali. My jsme si ale ve druhé půli řekli, že tenhle zápas zkrátka musíme taky zvládnout.

Poprvé v téhle sezoně se na hřišti objevil Václav Jurečka. Jak se vypořádává s tím, že je až třetí či čtvrtý útočník v pořadí?

Kouše to profesionálně, musím ho pochválit. Myslím, že když se po zápase podívám na data, tak je bude mít ze všech nejlepší. Poctivě trénoval, aby byl připravený, až šanci dostane, takže i z toho důvodu jsem ho nasadil. Přesně takovou výpomoc jsme od hráčů z lavičky potřebovali. On už pro nás ani není útočník, na tu pozici tam máme Filu, Chorého a Chytila. Venca už loni dal nejvíce gólů z té podhrotové pozice, případně z křídla. Tam s ním počítáme i letos. Ačkoli dlouho nehrál, tak na něm byla vidět obrovská chuť. Je příkladem pro ostatní hráče.

Slávistický útočník Václav Jurečka při svém úspěšném penaltovém pokusu proti Olomouci.

Proč tedy tak dlouho nehrál? Byl v tom i možný přestup?

Dlouho jsme s Vencou seděli, probírali jsme to a je v tom víc věcí dohromady. Situace byla otevřená a prostě jsme začali s jinými hráči. Někteří ještě taky nenastoupili a na něj vyšla řada až teď. Nějaké věci byly otevřené, ale to nechci úplně vytahovat.

Příliš toho neodehrála ani dvojice Mojmír Chytil a Conrad Wallem. Co s nimi je?

Mojma má delší problém, který se táhne už od jeho návratu k týmu. Ve čtvrtek byl na rezonanci, která nám dala naději. Je to věc, která ho hodně limituje, ale nechci to úplně vytahovat ven a specifikovat. Ale teď už víme, v čem problém je a snad se vyřeší.

A Wallem?

Co se jeho tyče, tak nemám úplně přesné informace, ale probíhala jednání o odchodu. On sám projevil zájem nabídku přijmout, takže proto jsme ho vyřadili ze soupisky. A teď upřímně nevím, jak ta situace vypadá. My počítáme s hráči, kteří jsou nastavení se od první minuty rvát za tenhle tým.