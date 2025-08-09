ONLINE: Plzeň - Slovácko, domácí se po týdenní odmlce vrací do akce v lize

Plzeň si odložila zápas v Boleslavi, aby se mohla připravit na duel 3. předkola Ligy mistrů s Rangers, ve Skotsku ale padla 0:3 a její šance na postup se dramaticky snížily.
V lize získala v prvních dvou utkáních čtyři body – nejprve deklasovala Pardubice 5:1, pak ale v závěru přišla o výhru s Jabloncem (1:1).
Slovácko se po třech kolech potácí v pásmu sestupu a jediný bod dosud získalo s nováčkem ze Zlína (1:1). Před týdnem mohlo obrat Slavii (0:1), avšak Daníček v závěru neproměnil pokutový kop po Chorého úderu do Hečova rozkroku.