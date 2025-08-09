Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Plzeň - Slovácko, domácí se po týdenní odmlce vrací do akce v lize

Autor: ,
Sledujeme online   16:15
Minulý týden si odložili utkání v Mladé Boleslavi, teď se plzeňští fotbalisté vrací v domácí soutěži do akce. Ve 4. kole hrají doma se Slováckem, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Slovácký obránce Gigli Ndefe se snaží zastavit průnik Amara Memiče z Plzně. | foto: Petr EretMAFRA

Plzeň si odložila zápas v Boleslavi, aby se mohla připravit na duel 3. předkola Ligy mistrů s Rangers, ve Skotsku ale padla 0:3 a její šance na postup se dramaticky snížily.

V lize získala v prvních dvou utkáních čtyři body – nejprve deklasovala Pardubice 5:1, pak ale v závěru přišla o výhru s Jabloncem (1:1).

Slovácko se po třech kolech potácí v pásmu sestupu a jediný bod dosud získalo s nováčkem ze Zlína (1:1). Před týdnem mohlo obrat Slavii (0:1), avšak Daníček v závěru neproměnil pokutový kop po Chorého úderu do Hečova rozkroku.

4. kolo

2. kolo

3. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 3 2 1 0 7:4 7
2. FC ZlínZlín 3 2 1 0 5:2 7
3. SK Slavia PrahaSlavia 3 2 1 0 5:2 7
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 2 1 0 3:1 7
5. MFK KarvináKarviná 3 2 0 1 4:2 6
6. FK JablonecJablonec 3 1 2 0 4:2 5
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 1 1 0 6:2 4
8. FC Slovan LiberecLiberec 3 1 1 1 6:6 4
9. FK TepliceTeplice 2 1 0 1 4:3 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 0 2 1:5 3
11. FK Dukla PrahaDukla 3 0 2 1 1:3 2
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 1 5:6 1
13. FC Baník OstravaOstrava 2 0 1 1 1:2 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 1:3 1
15. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 1 2 3:6 1
16. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 3:10 0
Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Svědíkovo varování po derby: Chci po hráčích víc. Střídání se mu nepovedla

Zbrojovka je sice v druhé lize nadále neporažena a vede tabulku, páteční brněnské derby s Artisem (2:2) ale může její trenér Martin Svědík brát jako první vážné varování v rozbíhající se soutěži....

9. srpna 2025  11:20

Konflikt zažehnán. Ter Stegen má v Barceloně zpět kapitánskou pásku

Barcelona a brankář Marc-André ter Stegen urovnali spor, který mezi klubem a fotbalistou vznikl kvůli lékařské zprávě o zranění německého reprezentanta. Třiatřicetiletý gólman v pátek nakonec její...

9. srpna 2025  10:55

Pardubický kouč Němeček: Derby bude emočně vypjatější než obvykle

Na žádost kouče Davida Střihavky rozšířil Pavel Němeček před letošní sezonou realizační tým pardubických fotbalistů. Hlavnímu trenérovi měl nabídnout širší rozhled a možnost individuálnějšího...

9. srpna 2025  9:56

Umělecká dominanta Vršovic půjde brzy k zemi. Zelená zeď ustoupí novému Ďolíčku

Zelenobílá stěna s nápisy a streetartovým muralem „Ďolíček nedáme“ v pražských Vršovicích u fotbalového stadionu Bohemians se stala pro fanoušky klubu symbolem. Teď však půjde k zemi. Dobrou zprávou...

9. srpna 2025  9:25

Utkání Baníku s Austrií mělo dohru, po potyčce byl zraněn rakouský fanoušek

Po čtvrtečním utkání 3. předkola Konferenční ligy mezi Baníkem Ostrava a Austrií Vídeň byl zraněn rakouský fanoušek. Zatím neznámí pachatelé ho napadli po zápase na parkovišti, policie musela řešit i...

8. srpna 2025  21:42

Vzhůru Brno! Barabizna v Králově Poli burácí a fotbal v rukou miliardářů baví

Vyprodaný stadion v Brně viděl čtyři góly a bavil se až do konce. Druholigový šlágr mezi fotbalisty Artisu a Zbrojovky přinesl remízu 2:2 a příslib, jak by to na stadionu v Králově Poli zanedlouho...

8. srpna 2025  21:03

Vyprodaná bitva o Brno vítěze nepoznala. Artis remizoval se Zbrojovkou 2:2

Brněnské derby ve druhé fotbalové lize mezi Artisem a Zbrojovkou skončilo 2:2, šlágr 5. kola sledovalo na vyprodaném stadionu na Srbské 8193 diváků. Zbrojovka ztratila první body v sezoně a po pátku...

8. srpna 2025  20:26

Táta Rynešovi zakazoval Neymarova křídla. Marně. A teď mu radí: Hlavně střílej!

Vzal si balon na půlce hřiště, třicet metrů zakmital podél levé lajny, jen lehce zkontroloval, kdo mu nabíhá do pokutového území, a vykouzlil dokonalý centr levačkou. Prudký, přesný, milimetrový....

8. srpna 2025  18:44

Přestup už byl hotový, ale německý klub vycouval. Izraelec vyzýval ke zničení Gazy

Dohodli se na podmínkách smlouvy a hráč už dokonce úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku. Přestup izraelského fotbalového reprezentanta Shona Weissmana do německého Düsseldorfu ovšem na poslední...

8. srpna 2025  16:17,  aktualizováno  18:08

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje posilu z portugalské ligy

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

8. srpna 2025  14:34

České vyhlídky v pohárech jsou lepší než u rivalů. Přímá účast v LM opět není daleko

Na první pohled se pro české fotbalové kluby nic zásadního nezměnilo, přesto jim úvodní zápasy třetích předkol evropských pohárů přinesly alespoň dílčí radost. Vyhlídky Řeků, Norů a Poláků, kteří by...

8. srpna 2025  14:14

Zlínský bojovník i kadeřník. Bartošák se chystá na Boleslav i na klienty

Nejsou to ještě ani dva roky. Přestože je Lukáš Bartošák jedním z mála pamětníků ze současného kádru fotbalistů Zlína, kteří byli na Letné u toho, když 21. října 2023 prohráli s Mladou Boleslaví v...

8. srpna 2025  11:23

