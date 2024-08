Koubek: VAR je bůh, co dává i bere. Rotace? Nestrašte, hrajeme za čtyři dny

Vyšel vám ten zápas dokonale?

Tak vždycky se něco najde, ale těžko klukům budu něco vyčítat, když je to 5:0. Ale když už mě tak pobízíte - mohli jsme určitě dát více gólu. Zahodili jsme zbytečně moc šancí, něco nám zase sebral VAR. Ale z mojí strany spokojenost. Mohli jsme i prostřídat kluky a ušetřit síly na čtvrtek.

Jak vás potěšili Slončík s Vašulínem svými gólovými příspěvky?

Potěšili, snažím se je adaptovat do mužstva. Všechno chce svůj čas. Slončík měl už nějakou minutáž, Vašulín tolik ne, ale zas jsem mu dal prostor proti Kryvbasu. Všechno se to vyvíjí a kluci pomaličku dostávají víc a víc prostoru.

Utkání nabídlo spoustu zajímavých situací. Dva neuznané góly a dvě červené karty. Souhlasíte se všemi rozhodnutími?

Pochybuji, jestli jsem stále příznivcem VARu. Zpočátku určitě, ale dnes se víc a víc ptám, jestli je to dobré pro fotbal. Ať to ti rozhodčí rozhodnou na hřišti. Někdo říká, že to je spravedlivé, ale jsou opravdu centimetry spravedlivé? Člověk už má radost z branky, má pocit uspokojení a VAR pak bere v mikrosituacích zážitky z gólů a divákům emoce. Můj názor asi nic nezmění, ale ten pocit, že fotbal strádá, tu je.

Přezkoumávání situací se už ale zrychluje.

Jo, dneska už to trvalo jen dvě minuty. Ale to je teď trend, řešit milimetry. VAR je bůh, který dává a bere.

Zpátky ke Slončíkovi. Jak se vám líbil v souhře se Šulcem?

Tak věděli jsme, že Karviná má obranu vysoko a kluci to skvělým pohybem trhali. jejich typologie pro tenhle způsob hry je dobrá.

Sestavu jste oproti čtvrtečnímu duelu s Kryvbasem moc nezměnil. Nezasloužili by někteří hráči odpočinek?

Hrajeme až za čtyři dny, zase nestrašte. Koukal jsem i na konkurenci, ale myslím, že hráči jsou schopni se dát dohromady za čtyři dny, když hrajeme doma. Bereme to z jiného konce. Máme tam nějaké zranění a teprve pilujeme ideální sestavu, zatím není důvod přehnaně rotovat. Svou roli hrál i duel s Karvinou v minulém ročníku, kde jsem udělal pět změn a nedopadlo to slavně.

Co řeknete Senemu, který dostal červenou pár minut po příchodu z lavičky?

Osobní neštěstí. Přemotivovanost a hloupost. Měl si to pohlídat za takového stavu. Bohužel takový vstup si nikdo nepředstavoval. Mrzí ho to, plakal, ale takový je fotbal.

Je pravda, že by se k týmu měl po narození potomka opět připojit Cadu?.

Je to tak. Doufejme, že vše proběhlo v pořádku. Stal se otcem a nyní má prostor na to se uklidnit. Ženu má v Brazílii a on je tady, takže určitě složitá situace a my jsme za ním stáli. Teď to snad bude dobré a bude mít čas na práci.