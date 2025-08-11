NEJ Z LIGY: Trpišovský by vrátil podavače, podivné vyloučení i rozbitá Dukla

Apel trenéra Slavie
Tiskovka po zápase s Teplicemi skončila, ale on si ještě slovo chvíli podržel. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský apeloval: „Hodně jsme se v posledních letech v Česku posunuli v čistém čase, ale v aktuální sezoně nám to na všech stadionech zase hodně spadlo. V Evropě patříme k nejhorším.“
Proč?
Trpišovský vidí důvod i v novince, která se týká podavačů balonů. Ti míče nově pokládají na připravené kužely, odkud si je fotbalisté sami sbírají. Podobně to funguje například v anglické Premier League.
|
Stupidní zákrok, nechápu ho, řekl Provod o faulu Večerky. Ten se v kabině omlouval
„A já jsem toho byl nejdřív taky zastáncem. Jenže praxe ukázala, že je to spíš větší zbraň k tomu, aby se nehrálo. Rád bych se přimluvil, aby zůstaly možné obě varianty. Aby zase podavači mohli míče podávat. Pokud to tedy jde,“ vysvětlil.
„Dost jsme analyzovali poslední zápasy a největší prostoje jsou právě při autech. Nechci nic kritizovat, spíš dávám podnět k zamyšlení. Byla by přece škoda, abychom se v tomto ohledu, tedy v čistém čase, vrátili zpátky tam, kde jsme byli před pár lety.“