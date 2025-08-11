NEJ Z LIGY: Trpišovský by vrátil podavače, podivné vyloučení i rozbitá Dukla

Chance Liga 2025/2026

Sice mají pořád stejný počet bodů, v čele ligové tabulky se ale točí kvůli skóre. Fotbalovou Chance Ligu po čtvrtém kole vede Slavia před Spartou a nováčkem ze Zlína. Ten doma přehrál Mladou Boleslav a zaslouženě si užívá parádní vstup do sezony. Jak dlouho vydrží? Ztratila naopak Plzeň kvůli penaltě v nastavení. A první soutěžní porážku kouše olomoucká Sigma, která na Letné dohrávala v devíti.
Apel trenéra Slavie

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během domácího utkání s Teplicemi.

Tiskovka po zápase s Teplicemi skončila, ale on si ještě slovo chvíli podržel. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský apeloval: „Hodně jsme se v posledních letech v Česku posunuli v čistém čase, ale v aktuální sezoně nám to na všech stadionech zase hodně spadlo. V Evropě patříme k nejhorším.“

Proč?

Trpišovský vidí důvod i v novince, která se týká podavačů balonů. Ti míče nově pokládají na připravené kužely, odkud si je fotbalisté sami sbírají. Podobně to funguje například v anglické Premier League.

Stupidní zákrok, nechápu ho, řekl Provod o faulu Večerky. Ten se v kabině omlouval

„A já jsem toho byl nejdřív taky zastáncem. Jenže praxe ukázala, že je to spíš větší zbraň k tomu, aby se nehrálo. Rád bych se přimluvil, aby zůstaly možné obě varianty. Aby zase podavači mohli míče podávat. Pokud to tedy jde,“ vysvětlil.

„Dost jsme analyzovali poslední zápasy a největší prostoje jsou právě při autech. Nechci nic kritizovat, spíš dávám podnět k zamyšlení. Byla by přece škoda, abychom se v tomto ohledu, tedy v čistém čase, vrátili zpátky tam, kde jsme byli před pár lety.“



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
4. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
5. FK JablonecJablonec 4 2 2 0 5:2 8
6. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 3:2 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 2 2 4:7 2
13. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
