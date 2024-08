Žlutá karta pro Rosse v pořádku, říká komise. Vašulín před gólem nefauloval

Ale nepřišel vám přesto ten souboj poněkud podezřelý?

Do pokutového území se snášel míč mezi dva protihráče. Karvinský Svozil se pokusil o hlavičku a vtom do něj narazil utíkající Vašulín.

„Jednalo se o vzájemný souboj tělo na tělo, o přestupek tím pádem nešlo,“ napsala komise ve zprávě.

Na videu je ale vidět, jak se plzeňský útočník na protihráče podívá a poté do něj strčí, čímž využije výhodu, že do hlavičkového souboje nejde, nevyskočí a narazí do letícího soupeře. Svozil po hitu ve vzduchu upadl, díky čemuž měl Vašulín volnou cestu k bráně. Podle komise si ale počínal podle pravidel, což sudí při následném přezkumu vyhodnotili správně.

ROZHODČÍ FOTBALU @FacrRozhodci FC Viktoria Plzeň – MFK Karviná: Ve 23. min. utkání rozhodčí správně uznal branku domácího družstva. Brance předcházel souboj hráče domácího družstva č. 51 s hráčem hostujícího družstva č. 22. Jednalo se o vzájemný souboj tělo na tělo, o přestupek se nejednalo. https://t.co/n04aVXMMm8 oblíbit odpovědět

Mnohem větší rozpor ale musela komise vysvětlovat u zákroku sparťana Rosse. Ten ve skluzu jednoznačně trefil Drchala, což označila za „bezohledné podražení“. A dodala: „V souboji o míč skluzem zasáhl svojí podrážkou, která byla na zemi, patu soupeře.“

To je podle ní stěžejní ve srovnání se zákrokem královéhradeckého Juliše z minulého týdne proti Mladé Boleslavi, kdy za obdobný prohřešek viděl jednak přímou červenou kartu a zároveň dostal trest na tři utkání.

„Rozdíl byl v tom, že v onom utkání došlo vlivem zákroku k významnému prohnutí kotníku faulovaného hráče, a tím bylo ohroženo jeho zdraví. Rozhodčí mají pokyn v případě viditelného prohnutí kotníku nebo kolene posuzovat zákroky přísněji,“ vysvětlila komise.

ROZHODČÍ FOTBALU @FacrRozhodci Bohemians Praha 1905 – AC Sparta Praha: V 50. min. rozhodčí správně udělil hráči hostujícího družstva č. 5 žlutou kartu za bezohledné podražení soupeře. V souboji o míč skluzem zasáhl svojí podrážkou, která byla na zemi, patu soupeře. https://t.co/LBvBlMZYnI oblíbit odpovědět

Správně penalta na Slavii i vyloučení na Baníku

Videorozhodčí správně intervenoval, když v Edenu ve čtvrté minutě odhalil zásah ruky v pokutovém území olomoucké Sigmy. Bořilův pokus z hranice vápna totiž zablokoval Navrátil, ale nedovoleně. „Při střele na branku měl obě ruce od těla, a rozšiřoval tak prostor svého těla,“ dodala komise.

Velmi brzy zasahoval VAR i v Ostravě, když v desáté minutě doporučil vyloučení královéhradeckého Kučery. Ten nepříjemně prošlápl Kubalův kotník. „Vyloučený hráč zasáhl soupeře do oblasti kotníku, který se následně prohnul. Bylo ohroženo zdraví faulovaného hráče.“