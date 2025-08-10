ONLINE: Hradec Kr. - Pardubice, derby mezi dvěma posledními týmy tabulky

Hradec sice do nového ročníku vstoupil senzační remízou 2:2 na Slavii, pak ale doma nestačil na Karvinou (1:2) a naposledy prohrál i v Jablonci (0:2), takže je s jedním bodem jen kousek nad úplným dnem tabulky.
Pořád má však o bod víc než Pardubice, které jsou zatím nejhorším týmem ligy, byť na tom svůj podíl má i náročný los. Hned v prvním kole schytaly debakl 1:5 od Plzně, pak těsně prohrály v Liberci (1:2) a naposledy nestačily na Spartu (1:3).
V úvodních třech zápasech navíc samy vsítily jediný gól, zbylé dva si jejich soupeři vstřelili sami.