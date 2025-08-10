Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Hradec Kr. - Pardubice, derby mezi dvěma posledními týmy tabulky

Ani jeden z týmů nejde do východočeského derby v dobrém rozpoložení. Hradec Králové zatím získal v novém ročníku jediný bod, Pardubice dokonce ani jeden. Jejich vzájemný zápas v rámci 4. kola má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Jablonecký útočník Jan Chramosta se raduje se spoluhráči z gólu proti Hradci Králové. | foto: ČTK

Hradec sice do nového ročníku vstoupil senzační remízou 2:2 na Slavii, pak ale doma nestačil na Karvinou (1:2) a naposledy prohrál i v Jablonci (0:2), takže je s jedním bodem jen kousek nad úplným dnem tabulky.

Pořád má však o bod víc než Pardubice, které jsou zatím nejhorším týmem ligy, byť na tom svůj podíl má i náročný los. Hned v prvním kole schytaly debakl 1:5 od Plzně, pak těsně prohrály v Liberci (1:2) a naposledy nestačily na Spartu (1:3).

V úvodních třech zápasech navíc samy vsítily jediný gól, zbylé dva si jejich soupeři vstřelili sami.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
3. AC Sparta PrahaSparta 3 2 1 0 7:4 7
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 2 1 0 3:1 7
6. MFK KarvináKarviná 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
8. FK JablonecJablonec 3 1 2 0 4:2 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 0 2 1:5 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
13. FC Baník OstravaOstrava 2 0 1 1 1:2 1
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 1 2 3:6 1
16. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 3:10 0
