Šťastný gól, ale počítá se. Uchenna po premiérové trefě smekl před fanoušky

Do Baníku přišel loni v březnu. Přes hostování ve Vítkovicích a Hlučíně se vrátil do ostravské rezervy a v létě povýšil do áčka. A teď se i poprvé prosadil.

„Byl to velmi šťastný gól, ale i takový se počítá,“ usmál se Uchenna. „Užíval jsem si každý moment. Mám úžasné spoluhráče, kteří mi s mnoha věcmi pomohli.“

Jaký to byl zápas?

Těžký. Hodně ho ovlivnila červená karta. Najednou jsme měli více prostoru na všechno. Přesto jsme rozhodli až na konci.

Bylo utkání proti oslabenému protivníkovi náročnější?

Určitě. Hradec byl hodně defenzivní a my jsme si museli hledat volné prostory. Měli jsme hodně šancí, ale šťastní jsme byli až na konci. Hlavní jsou tři body.

Hodně vám pomohl brankář Jakub Markovič, který ve 20. minutě chytil penaltu Ondřeje Mihálika. Věřil jste mu?

Ano, věřil. Při trénincích mívá spoustu skvělých zákroků, je těžké mu dát gól. Věřil jsem mu a chytil to parádně. Je to třída!

Před touto sezonou jste se do prvního týmu posunul z ostravské rezervy. Byl to velký skok?

Je to samozřejmě velký rozdíl. Musím být ve všem rychlejší a přesnější. Kvalita hráčů je samozřejmě taky jiná. Zkouším se adaptovat, ale jde to.

Jaká je česká liga?

Říká se o ní, že je hodně těžká, soubojová, což je pravda. Nějak se snažím přizpůsobit. Zatím je to fajn.

Vaši obranu hodně diriguje Matěj Chaluš. Rozumíte si?

Hodně často spolu mluvíme, všechno možné si zkoušíme i na tréninku. Je to skvělé, komunikace je skvělá, nemůžu si na nic stěžovat.

Bylo utkání náročné i vzhledem k cestování, které nyní absolvujete v Konferenční lize? Ve čtvrtek jste prohráli v Kodani 0:1.

Neměli jsme mnoho času, abychom se na zápas s Hradcem Králové připravili, měli jsme méně tréninků. A k tomu i to cestování. Ale jak už jsem říkal, hlavní je, že jsme to dneska ukopali a máme tři body.

S Kodaní se už ve čtvrtek utkáte doma v odvetě.

Moc se těším. Stále je to otevřené. Dopředu nás poženou fanoušci, kteří budou naší motivací, abychom stav otočili. Může se stát opravdu všechno.

Co říkáte na ostravské fanoušky?

Jsou úžasní. Ani nevíte, jak moc mužstvu pomáhají. Miluju je.