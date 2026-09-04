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Chance Liga 2026/2027

ODPÍSKÁNO: Hradci upřeli penaltu, říká expert. Ve Vršovicích VAR zasáhnout neměl

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  7:40
Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu rozhodčích. | foto: iDNES.cz

Daniel Vašulín ze Zbrojovky Brno v zápase s Hradcem Králové. (2. září 2026)
Petr Ševčík vypomáhá brankáři Adamu Hrdinovi.
Daniel Trubač se snaží udržet míč v zápase se Zbrojovkou.
Dohrávka 4. kola Chance ligy mezi Zbrojovkou Brno a Hradcem Králové. (2. září...
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Mohli dostat skvělou šanci na vyrovnání. Útočník hradeckých fotbalistů Abdullahi Umar spadl na hranici vápna po souboji s Denisem Granečným ze Zbrojovky Brno, ale rozhodčí Daniel Lovětinský penaltu neodpískal. „Domnívám se, že v této situaci měl být nařízen pokutový kop,“ tvrdí bývalý delegát a sudí Pavel Mareš, jenž od nové sezony pro iDNES.cz hodnotí sporné momenty v první lize.

Lovětinský si verdikt ještě nechal posvětit kolegy u videa a následně odpískal konec zápasu. Zbrojovka vyhrála 1:0.

„Zklamání. Zklamání hlavně z toho, že si myslím, že jsme měli kopat jasnou penaltu. Chtěl bych, aby mi to sem někdo přišel vysvětlit, jak koukali na tom VARu,“ zlobil se pak v televizním rozhovoru hradecký kouč David Horejš.

Granečný chtěl Umarovi vypíchnout míč, hradecký forvard si ho ale šikovně posunul, zavadil o soupeřovu nohu a spadl.

„Bránící hráč, byť „zašlápl“ nohu do země, tak to bylo do dráhy běhu soupeře, míčem nezahrál a útočníka následně podrazil. Útočník kontakt v tomto případě nevyvolal, jde o nedbalé podražení ze strany obránce,“ vysvětlil Mareš a přidal: „Přestupek se odehrál uvnitř pokutového území.“

VAR na Bohemians zasahovat neměl

Sporný okamžik nabídla také druhá středeční dohrávka.

Bohemians proti Jablonci srovnali na konečných 1:1 z penalty, kterou sudí Vít Zaoral nařídil za Jawovu ruku, do níž ho zblízka hlavou trefil Lischka.

„To jsou situace, které jsou jednou tak a jednou tak. Viděl jsem to jenom jednou na tabletu, ale je to souboj ve vzduchu, nejdřív zahrál Lischka a pak to spadne Laminovi někam na ruku. To není přece zjevná chyba, aby do toho VAR vstupoval, já nevím... Rozhodlo se, že je to penalta, tak dobře, budeme koukat, jestli to takhle bude vždycky,“ rýpl si po utkání jablonecký kouč Luboš Kozel.

„Co jsem viděl záběr na tabletu, tak to na ruku spadlo. Ale viděl jsem jediný záběr,“ krčil rameny jeho protějšek Jaroslav Veselý.

Zaoral původně penaltu neodpískal, pak ho ale kolegové zavolali k monitoru, kde si celý incident dobrou minutu prohlížel, než verdikt změnil.

„Je to problematické rozhodnutí. Hráč si pro výskok pomůže „klasicky“ rukama, dá se říci, že nepřirozeně zvětší prostor těla, ale nehraje míčem a ten mu na ruku zahraje z bezprostřední blízkosti hlavou soupeř. Jde o neočekávaný zásah ruky z velmi krátké vzdálenosti, bez reálné možnosti se kontaktu vyhnout. Ruka není nad úrovní ramene. Pro rozhodčího skrytý zásah,“ popsal Mareš.

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„Domnívám se, že v dané situaci zejména s ohledem na bezprostřední blízkosti ruky pokutový kop být nařízen neměl a VAR neměl intervenovat. Ta délka přezkumu také o něčem svědčí, u hraní rukou to zpravidla bývá rychlejší,“ doplnil.

Komise rozhodčích od nové sezony už nevydává komuniké, v němž komentovala několik výroků, které jí vybrala média. Kvůli tomu si mimochodem Veselý po utkání posteskl.

„Já se v tom ztrácím, chybí mi nějaké vyjádření, jestli je ten výrok špatný, nebo není. Ani nevíme, jestli jsou ty výroky ve shodě s nějakou filosofií komise rozhodčích. Ale nechci se do toho pouštět, abych zase něco poslouchal,“ řekl.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 6 4 1 1 10:5 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 1 3 1 6:6 6
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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