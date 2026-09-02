ONLINE: Bohemians - Jablonec 0:0, hosté chtějí v dohrávce odčinit nedělní porážku

Jablonec byl po třech kolech stoprocentní, pak si ale dva zápasy odložil kvůli účasti v předkolech Konferenční ligy, kde nakonec postoupil do hlavní fáze.
O víkendu ale prohrál v Teplicích 0:2.
Bohemians jsou s pěti body dvanáctí, chybí jim však odehrát dva zápasy – kromě toho s Jabloncem pak v říjnu utkání s Mladou Boleslaví, které bylo o víkendu odloženo kvůli viróze v týmu soupeře.
V minulé sezoně oba vzájemné zápasy zvládl Jablonec výsledkem 1:0.
T. Frühwald - P. Kareem, D. Lischka, M. Kadlec - M. Havel, A. Čermák, V. Smrž, D. Javorček - R. Květ, J. Matoušek, L. Almási
K. Mihelak - M. Cedidla, D. Pavlovič, F. Novák, J. Sláma - R. Sedláček, N. Okeke, A. Růsek, J. Suchan, V. Čanturišvili - J. Chramosta
P. Mirvald, M. Banda, V. Pilař, J. Kovařík, M. Reichl, J. Vondra, D. Vala, D. Heidenreich, L. Krobot, V. Zeman, Š. Černý