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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Bohemians - Jablonec 0:0, hosté chtějí v dohrávce odčinit nedělní porážku

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Sledujeme online   19:30

Jablonecký útočník Jan Chramosta padá v souboji s Bensonem Sakalou z Bohemians. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Hned jak se vrátili do akce v lize, poprvé prohráli. Jablonečtí fotbalisté to ale mohou velmi rychle odčinit. V dohrávce 4. kola Chance Ligy hrají na půdě Bohemians, zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Jablonec byl po třech kolech stoprocentní, pak si ale dva zápasy odložil kvůli účasti v předkolech Konferenční ligy, kde nakonec postoupil do hlavní fáze.

O víkendu ale prohrál v Teplicích 0:2.

Bohemians jsou s pěti body dvanáctí, chybí jim však odehrát dva zápasy – kromě toho s Jabloncem pak v říjnu utkání s Mladou Boleslaví, které bylo o víkendu odloženo kvůli viróze v týmu soupeře.

V minulé sezoně oba vzájemné zápasy zvládl Jablonec výsledkem 1:0.

Chance Liga 2026/2027
2. 9. 2026 20:00
Zápas probíhá
Bohemians : Jablonec 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
T. Frühwald - P. Kareem, D. Lischka, M. Kadlec - M. Havel, A. Čermák, V. Smrž, D. Javorček - R. Květ, J. Matoušek, L. Almási
Sestavy:
K. Mihelak - M. Cedidla, D. Pavlovič, F. Novák, J. Sláma - R. Sedláček, N. Okeke, A. Růsek, J. Suchan, V. Čanturišvili - J. Chramosta
Náhradníci:
P. Mirvald, M. Banda, V. Pilař, J. Kovařík, M. Reichl, J. Vondra, D. Vala, D. Heidenreich, L. Krobot, V. Zeman, Š. Černý
Náhradníci:
H. Ahl, S. Alioum, J. Hanuš, E. Sobol, D. Souček, F. Zorvan, F. Vecheta, L. Jawo, G. Kuol, D. Hollý, R. Horák
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 6 4 1 1 10:5 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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