ONLINE: Baník - Artis 1:0, sudí odvolal další gól, kvůli ofsajdu neplatí ani Boulova trefa

Baník po úvodní výhře 1:0 nad Zlínem padl doma vysoko 0:4 s pražskou Slavií a dobře nenavázal ani ve třetím kole, kdy podlehl 1:2 venku Hradci Králové.
Nováček soutěže Artis zatím bodoval jen jednou, a to ve druhém kole remízou 1:1 se Slováckem. Tu rámují dvě domácí porážky, nejprve s Mladou Boleslaví 2:4 a naposledy také 1:2 se Sigmou Olomouc.
Kdo získá další ligové body?
8. M. Kohút
M. Jedlička - M. Frydrych, R. Nogha, M. Djačuk - A. Bewene, J. Boula, M. Kohút, A. Traoré, V. Sinjavskij - D. Gilbert, A. Gning
T. Stoppen - N. Glossoa, D. Plechatý, D. Šimek, D. Preisler - A. Carlén, A. Petrák, A. Alégué, S. Komljenovic, Papalelé - E. Ndiaye
D. Planka, V. Škrkoň, J. Míček, A. Musák, D. Buchta, M. Babka, V. Budinský, M. Chaluš, F. Kubala, V. Jurečka, D. Holzer
I. Fomba, M. Jeřábek, R. Kašík, I. Sylla, E. Fully, D. Samek, Š. Harazim, J. Borek, J. Fulnek, M. Pospíšil
17. M. Frydrych
24. A. Alégué