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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Baník - Artis 1:0, sudí odvolal další gól, kvůli ofsajdu neplatí ani Boulova trefa

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Sledujeme online   14:50aktualizováno  15:23

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Kapitán Artisu Dominik Plechatý brání míč před útočícím Dantayem Gilbertem | foto: Pry?ek Vladim?rČTK

Zvítězili pouze v prvním kole nad Zlínem, na další bodový zisk zatím fotbalisté ostravského Baníku čekají. Dočkají se ve čtvrtém dějství? V něm doma hostí nováčka, zápas s brněnským Artisem sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.

Baník po úvodní výhře 1:0 nad Zlínem padl doma vysoko 0:4 s pražskou Slavií a dobře nenavázal ani ve třetím kole, kdy podlehl 1:2 venku Hradci Králové.

Nováček soutěže Artis zatím bodoval jen jednou, a to ve druhém kole remízou 1:1 se Slováckem. Tu rámují dvě domácí porážky, nejprve s Mladou Boleslaví 2:4 a naposledy také 1:2 se Sigmou Olomouc.

Kdo získá další ligové body?

Chance Liga 2026/2027
16. 8. 2026 15:00
Zápas probíhá
Ostrava : Artis Brno 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
8. M. Kohút
Góly:
Sestavy:
M. Jedlička - M. Frydrych, R. Nogha, M. Djačuk - A. Bewene, J. Boula, M. Kohút, A. Traoré, V. Sinjavskij - D. Gilbert, A. Gning
Sestavy:
T. Stoppen - N. Glossoa, D. Plechatý, D. Šimek, D. Preisler - A. Carlén, A. Petrák, A. Alégué, S. Komljenovic, Papalelé - E. Ndiaye
Náhradníci:
D. Planka, V. Škrkoň, J. Míček, A. Musák, D. Buchta, M. Babka, V. Budinský, M. Chaluš, F. Kubala, V. Jurečka, D. Holzer
Náhradníci:
I. Fomba, M. Jeřábek, R. Kašík, I. Sylla, E. Fully, D. Samek, Š. Harazim, J. Borek, J. Fulnek, M. Pospíšil
Žluté karty:
17. M. Frydrych
Žluté karty:
24. A. Alégué
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
6. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
7. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
12. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 1 3 3:9 1
16. FC ZlínZlín 4 0 0 4 3:9 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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