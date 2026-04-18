ONLINE: Zlín - Teplice 1:1, zběsilý úvod, z dorážky snižuje hostující Mareček

Zlín zažívá po skvělém podzimu úpadek formy a na jaře zvítězil jen jednou, byť překvapivě vysoko 3:0 nad Plzní. Přesto má však aktuálně stejně bodů jako jedenáctá Mladá Boleslav.
O bod za Zlínem zůstávají Bohemians a dva body pozadu jsou Teplice, které mohou výhrou ve vzájemném utkání svého dnešního soupeře přeskočit.
4. J. Černín
9. D. Mareček
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, J. Didiba, L. Bartošák - M. Cupák, C. Nombil, D. Machalík, T. Ulbrich, M. Pišoja - T. Poznar
M. Trmal - J. Jakubko, D. Halinský, E. Fully - M. Radosta, P. Kodeš, D. Mareček, M. Riznič - M. Náprstek, M. Pulkrab, T. Zlatohlávek
M. Koubek, M. Fukala, J. Kalabiška, A. Křapka, L. Bránecký, S. Kanu, Š. Bachůrek, M. Knobloch, T. Hellebrand, K. Penkevics
L. Krejčí, M. Kozák, D. Večerka, P. Svatek, B. Nyarko, D. Danihel, J. Auta, R. Ludha, K. Lichtenberg, M. Bílek, J. Švanda